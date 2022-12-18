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İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştı. Oluşan kazada 1 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar - 17:16
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Sakarya Akyazı'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
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İHA

Kaza, Akyazı ilçesi Seyfeler Mahallesi mevkiinde Ada Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, V.E. idaresindeki otomobil ile A.E. idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada, V.E. yaralandı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü V.E., olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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