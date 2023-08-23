Türk milletinin kaderinde önemli bir yere sahip olan Sakarya Meydan Muharebesi’nin 100. yıl dönümünde Sakarya Meydan Muharebesi’nin önemi ve sonuçları Google arama motoru araştırmalarında hız kazandı. Peki, Sakarya Meydan Muharebesi ne zaman gerçekleşti? Sakarya Meydan Muharebesi’nin önemi nedir?

Sakarya Savaşı aynı zamanda Atatürk’ün “Hattı Müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. Bu satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaş kanıyla sulanmadıkça vatan terk olunamaz.” sözlerini söylediği savaş olarak da biliniyor. İşte Sakarya Meydan Muharebesi’ne dair ayrıntılar…

SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ’NİN ÖNEMİ NEDİR?

Sakarya Meydan Muharebesi 23 Ağustos 1921 tarihinde başlamış ve 13 Eylül 1921 tarihinde sona ermiş yani 22 gün 22 gece sürmüştür.

Sakarya Meydan Muharebesi’nin önemi, Türk milletinin 1683 yılında Viyana kapılarından başlayarak Anadolu'ya doğru 238 yıllık gerileyişinin son bulması olarak gösterilmektedir.

Bu zafer ile, Türk Ordusu ve Milli Mücadele Hükümeti'ne yurtta ve dünyada gösterilen saygı artmıştır. Kazanılan zaferin ordumuza verdiği moral ve yapılan hazırlıklar sayesinde 26 Ağustos 1922'de Başkomutanlık Meydan Muharebesi zaferi ile Anadolu düşman işgalinden kurtarılmıştır.

Mustafa Kemal Atatürk, TBMM'de “Hattı Müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. Bu satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaş kanıyla sulanmadıkça vatan terk olunamaz.” ünlü sözünü bu savaşa atfen söylemiştir. Ayrıca Sakarya Meydan Muharebesi, Kurtuluş Savaşı’nın son savunma savaşı olarak bilinir.

SAKARYA SAVAŞI’NIN SONUÇLARI NELER?

- Sakarya Savaşı’nda kazanılan zaferin ardından Miralay Kâzım Bey, Miralay Fahrettin Bey, Miralay Rüştü Bey ve Miralay Selahattin Adil Bey Mirliva rütbesine terfi etti ve Paşa oldu.

- Mustafa Kemal Paşa, TBMM tarafından Müşir rütbesine terfi ettirildi ve Gazi unvanı verildi.

- 5 Ağustos 1921’de Kanun ile birlikte Mustafa Kemal’e Başkomutanlık yetkisi süresiz uzatıldı.

- İtalyanlar Sakarya Savaşı’ndan sonra Anadolu topraklarını tamamen boşalttı.

- Rusya aracılığı ile Kafkas cumhuriyetleri ile Kars Antlaşması imzalandı ve doğu sınırı belirlendi.

- İngiltere ile esir mübadelesi anlaşması imzalandı ve Malta’daki Türk esirler serbest bırakıldı.

- Fransa ile Ankara Antlaşması imzalandı.

- Ukrayna ile dostluk Antlaşması imzalandı.