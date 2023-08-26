Atatürk olmasaydı adınız Hristo’ydu her tarafta çan sesleri vardı

“Yanıldık, kandırıldık, ne istediniz de vermedik” söylemleri siyaset gündemindeki yerini korumaya devam ederken Mustafa Kemal Atatürk için yapılan bir görsel paylaşım rekorları kırmasıyla dikkat çekti.

Atatürk olmasaydı adınız Hristo’ydu her tarafta çan sesleri vardı

Cumhuriyet’in kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, bir milletin küllerinden yeniden doğmasına yol göstericilik ettiği bilinirken hem savaş meydanlarında hem de ilerici siyasi adımlarla bitap düşmüş Türk halkını yeniden şahlandırmıştı.

Sosyal medyada binlerce beğeni alan bir görsel ise bu gerçeği bir kez daha gözler önüne serdi.
Günümüz siyasetinin en çok tartışılan konularından olan bazı söylemlere gönderme yapılarak hazırlanan görselde, Mustafa Kemal Atatürk’ün attığı kritik adımların önemine dikkat çekiliyor.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkleri kurtardığını belirten Prof. Dr. McCarthy,

"Eğer Atatürk olmasaydı

bir Türk devleti hiçbir zaman olmazdı.

Makedonya ve Bulgaristan’daki Türklere bakın,

aynı kader Anadolu’daki Türklerin de başına gelirdi.

1923’te nüfus büyük ölçüde yok olmuştu.

Ekonomik çöküntü vardı.

Ama liderleri sayesinde ümitsizliğine kapılmadılar ve

Atatürk sayesinde ayakta kaldılar." diyor.

"ŞIHLARA, ŞEYHLERE ‘NE İSTEDİLERSE VERSEYDİ..."

"Atatürk Çanakkale’de "Yanılmışım" deseydi Şimdi Yoktuk" yazılarak, Gazi Paşa’nın Çanakkale savaşında gösterdiği kahramanlık ve savaşın gidişatını Türk milleti lehine değiştiren hamlelerine vurgu yapılırken, "Atatürk, yedi düvele karşı savaşırken kandırılsaydı Şimdi Yoktuk" denilerek de Kurtuluş Savaşı’nda ülkenin ilmik ilmik şehit kanlarıyla düşman işgalinden kurtuluşu vurgulanıyor.

"Atatürk cemaatlere, şıhlara, şeyhlere ‘Ne istedilerse verseydi’ Şimdi Yoktuk" ifadeleriyle de devletin her köşesine sirayet eden FETÖ’nün gün gelip devletin yönetimine el koymak için yaptığı darbe girişimi hatırlatılıyor.

İşte bu ve daha onlarca sebepten dolayı Mustafa Kemal Atatürk, hala milletinin ve gençlerin gönlünde taht kurmaya devam ediyor, işte bu sebeplerden dolayı tüm dünya hala Atatürk’ü saygı ile anıyor.

Paylaşım rekorları kıran o görsel şu şekilde:

ataturk.jpg

"ONUN SAYESİNDE BİZ VARIZ

Atatürk Çanakkale’de "Yanılmışım" deseydi

Şimdi Yoktuk

Atatürk, yedi düvele karşı savaşırken kandırılsaydı

Şimdi Yoktuk

Atatürk Sevr Antlaşması’ndaki sınırları kabul etseydi

Şimdi Yoktuk

Atatürk cemaatlere, şıhlara, şeyhlere "Ne istedilerse verseydi"

Şimdi Yoktuk

Katıp kalkıp dua edelim, bugün o yok ama

Sayesinde Biz Varız…"

İlgili Haberler
Diyanet 30 Ağustos hutbesinde Atatürk’e yine yer vermedi. Diyanet skandala devam ediyor
Atatürk'ün en nadir fotoğrafı ortaya çıktı
Sakarya Meydan Muharebesi ne zaman gerçekleşti? Sakarya Meydan Muharebesi’nin önemi nedir?
Sakarya Meydan Muharebesi ne zaman gerçekleşti? Sakarya Meydan Muharebesi’nin önemi nedir?
Öne Çıkanlar
Şener Üşümezsoy birbiri ardına Marmara depremi haritaları yayınladı
Şener Üşümezsoy birbiri ardına Marmara depremi haritaları yayınladı
Atatürk dizisinin ilk fragmanı yayınlandı mı? Atatürk dizisi ne zaman yayınlanacak?
Atatürk dizisinin ilk fragmanı yayınlandı mı? Atatürk dizisi ne zaman yayınlanacak?
Vuslat Doğan Sabancı kimdir? Vuslat Doğan Sabancı kaza mı geçirdi?
Vuslat Doğan Sabancı kimdir? Vuslat Doğan Sabancı kaza mı geçirdi?
Şener Üşümezsoy'un yanından koşarak kaçan 2 genç kimdi? Deprem rantçıları mı yaptırdı
Şener Üşümezsoy'un yanından koşarak kaçan 2 genç kimdi? Deprem rantçıları mı yaptırdı
Ali Sabancı kimdir? Ali Sabancı kaza mı yaptı?
Ali Sabancı kimdir? Ali Sabancı kaza mı yaptı?
Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı kaza mı geçirdi? Ali Sabancı ve Vuslat Sabancı son durum ne?
Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı kaza mı geçirdi? Ali Sabancı ve Vuslat Sabancı son durum ne?
Son Haberler
Süper Lig'de günün programı Spor
Süper Lig'de günün programı
Alina Boz sevgilisi Umut Evirgen'e destek verdi Magazin
Alina Boz sevgilisi Umut Evirgen'e destek verdi
Meral Akşener bugün ne açıklayacak? Büyük Taarruz’un başladığı yerde konuşacak Siyaset
Meral Akşener bugün ne açıklayacak? Büyük Taarruz’un başladığı yerde konuşacak
Söz yazarı Zeynep Talu ünlü yapımcı hakkında koruma kararı aldırdı: Beni kızımla tehdit ediyor Magazin
Söz yazarı Zeynep Talu ünlü yapımcı hakkında koruma kararı aldırdı: Beni kızımla tehdit ediyor
Dolar euro ve altın çakıldı bu haftanın galibi borsa Ekonomi
Dolar euro ve altın çakıldı bu haftanın galibi borsa
Kerem Ökten büyük uyarı yaptı. Herkes hazır olsun kapıya dayandı Güncel
Kerem Ökten büyük uyarı yaptı. Herkes hazır olsun kapıya dayandı