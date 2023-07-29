Sakarya Üniversitesi’nde gerici provokasyon! Atatürk düşmanlıklarını böyle perdelemeye çalıştılar

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezuniyet töreninde açılmak istenin provokatif pankart dekanlık tarafından engellendi.

Sakarya Üniversitesi’nde gerici provokasyon! Atatürk düşmanlıklarını böyle perdelemeye çalıştılar

Sakarya Üniversitesi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef alan bir grup gericinin açtığı pankart dekanlığın talimatıyla engellendi.

HÜDA PAR'a yakınlığıyla bilinen Doğru Haber'in aktardığına göre Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezuniyet töreninde "Ulu önder tektir; o da Hz.Muhammed'dir.” yazılı pankartla Atatürk ve İslam peygamberi Hz. Muhammed'i karşı karşıya getirmek isteyen tehlikeli bir provokasyon yapıldı. 'Ulu Önder' sıfatı, Milli Mücadele'nin başkomutanı, cumhuriyetin kurucusu Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk için kullanılıyor. Gericiler ise bu nitelemenin Hz. Muhammed için kullanılması gerektiği argümanıyla Atatürk düşmanlığını perdelemeye çalıştı.

Pankart, ‘protokole aykırı olduğu’ gerekçesiyle fakülte dekanının talimatıyla öğrencilerin elinden alındı. Gericilerin provokasyonu boşa çıkarıldı.

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