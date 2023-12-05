Sakarya'da 3 araç birbirine girdi: 4 yaralı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde otomobil, hafif ticari araç ve traktörün karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Sakarya'da 3 araç birbirine girdi: 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Ada Caddesi üzerinde Ş.A., idaresindeki otomobil, B.K. yönetimindeki hafif ticari araç ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen odun yüklü traktörün karıştığı zincirleme kazada Ş.A. (62), N.Y. (52), E.Y. (49) ve B.K. (56) yaralandı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Akyazı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. SAKTİM ekibinin de destek verdiği kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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