Sakarya'da 800 litre kaçak akaryakıt baskını

İHA'nın haberine göre, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Erenler ve Pamukova İlçe Jandarma Komutanlıkları ile ortaklaşa bir operasyon düzenledi. Operasyonun amacı, kaçak akaryakıt ve uyuşturucu ticareti yapan şüphelileri yakalamaktı.

Operasyon kapsamında 3 şüphelinin evlerine ve iş yerlerine baskın yapıldı. Baskınlarda, vergisiz ve yasal olmayan 800 litre akaryakıt, uyuşturucu etkisi olan 7 adet ecstasy hap, uyarıcı madde olan 2 gram metamfetamin, esrar türü olan 250 gram kubar esrar, sigara yapmak için kullanılan 11 bin 300 adet doldurulmuş makaron, 520 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Ele geçirilen maddelerin değerinin yaklaşık 100 bin TL olduğu tahmin ediliyor. Gözaltına alınan 3 şüpheli, sorgulanmak üzere Sakarya İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Şüpheliler hakkında hem yasal hem de idari işlem başlatıldı.