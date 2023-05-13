Sakarya’da akıl almaz kaza: 2’si ağır, 4 yaralı

Kaza, Sapanca ilçesi İzmit Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 21 yaşındaki Alaattin A. idaresindeki plakalı Audi marka otomobil yolun karşısına geçmek isteyen 73 yaşındaki Adile B. isimli yaşlı kadına çarptı.

Çarpmanın etkisi ile savrulan kadın, yol kenarındaki inşaat temeline düşerek yaralandı. Yaralıya yardım etmek için peşinden giden sürücü Alaattin A.’da aynı yere düşerek yaralandı. Bu esnada kaza yapan vatandaşlara yardım etmek için duran İrfan D. (22) idaresindeki 54 SA 275 plakalı Toyota marka otomobile ise arkadan gelen İ.Ş. yönetimindeki 41 JB 066 plakalı Fiat marka hafif ticari araç çarptı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Adeta akıllara durgunluk veren kazada hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Seval Ş. (24), Sinem Ş. (25), Alaattin A. ve Adile B. yaralandı. Olay yerine ulaşan ekiplerce ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Sapanca İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Otomobilin çarptığı 73 yaşındaki Adile B. ile sürücü Alaattin A.’nın durumlarının ağır olduğu öğrenilirken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı. (İHA)