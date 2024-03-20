Sakarya’da başından vurulmuş halde bulunan kişi hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Sakarya’da başından vurulmuş halde bulunan kişi hayatını kaybetti
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir kişi, yol kenarında park halinde bulunan aracın içinde silahla başından vurulmuş halde bulundu.

Adapazarı ilçesi Tekeler Mahallesi Çevreyolu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, yol kenarında park halinde duran araçtan gelen silah sesi üzerine vatandaşlar, araca koştu. Araçta bulunan bir kişinn başından vurulduğunu gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Adem Y.’ye ilk sağlık müdahalesini olay yerinde yaptı, ardından yaralı ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Adem Y., tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

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