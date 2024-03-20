Sakarya’da başından vurulmuş halde bulunan kişi hayatını kaybetti

Adapazarı ilçesi Tekeler Mahallesi Çevreyolu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, yol kenarında park halinde duran araçtan gelen silah sesi üzerine vatandaşlar, araca koştu. Araçta bulunan bir kişinn başından vurulduğunu gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Adem Y.’ye ilk sağlık müdahalesini olay yerinde yaptı, ardından yaralı ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Adem Y., tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.