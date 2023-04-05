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Otomobil ağaca çarptı. Sürücü hayatını kaybetti

Sakarya Adapazarı'nda, otomobilin kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü Suat Karanfiloğlu, hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 14:36
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Sakarya'da bir otomobil ağaca çarptı. Sürücü hayatını kaybetti

Otomobil ağaca çarptı. Sürücü hayatını kaybetti
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DHA

Kaza, saat 10.00 sıralarında Yenikent yolu Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı'nda meydana geldi. 

Adapazarı istikametine seyir halinde olan Suat Karanfiloğlu idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Karanfiloğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Karanfiloğlu'nun cansız bedeni sıkıştığı otomobilden itfaiye tarafından çıkarıldı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Karanfiloğlu, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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