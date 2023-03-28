2023'ün en hızlı telefonları açıklandı. İşte o 4 telefonun teknik özellikleri ve fiyatı

Türkiye'de bu yıl satışa sunulan güncel ve en güçlü olduğu iddia edilen 4 akıllı telefon modeli özellik ve fiyat detayları ile listelendi.

İşlemci hızları, işlemcilerin barındırdığı çekirdek sayısı ve mimari yapısına göre değişiklik gösterirken her çekirdek, işlemcilerin GHz üzerinden belirtilen hızında işlem yapma gücüne sahiptir.

TeknolojiOku.com'da yer alan bilgilere göre; listede 4 farklı marka bulunuyor.

İŞTE O 4 AKILLI TELEFON

1- Xiaomi 13 Pro

Fiyat: 38.999 TL

Dahili Hafıza: 512 GB

Ekran Boyutu: 6,73 inç

RAM Kapasitesi: 12 GB RAM

Ön (Selfie) Kamera: 32 MP

Pil Gücü: 4820 mAh

Kamera Çözünürlüğü: 50 MP

2- Samsung Galaxy S23 Ultra

Fiyat: 41.420 TL

Dahili Hafıza: 512 GB

Ekran Boyutu: 6,8 inç

RAM Kapasitesi: 12 GB RAM

Ön (Selfie) Kamera: 12 MP

Pil Gücü: 5000 mAh

Kamera Çözünürlüğü: 200 MP + 12 MP + 10 MP + 10 MP

3- iPhone 14 Pro Max

Fiyat: 49.397 TL

Dahili Hafıza: 128 GB

Ekran Boyutu: 6,7 inç

RAM Kapasitesi: 6 GB RAM

Ön (Selfie) Kamera: 12 MP

Pil Gücü: 4323 mAh

Kamera Çözünürlüğü: 48 MP + 12 MP + 12 MP

4- Huawei Mate 50 Pro

Fiyat: 29.398 TL

Dahili Hafıza: 256 GB

Ekran Boyutu: 6,74 inç

RAM Kapasitesi: 8 GB RAM

Pil Gücü: 4700 mAh

Kamera Çözünürlüğü: 50 MP + 13 MP + 64 MP

Ön (Selfie) Kamera: 13 MP