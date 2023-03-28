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2023'ün en hızlı telefonları açıklandı. İşte o 4 telefonun teknik özellikleri ve fiyatı

Bu yıl da en hızlı telefonların listesi yayınlandı. Listede 4 telefon yer alırken, cihazların teknik özellikleri ve fiyatı belli oldu.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 10:28
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2023'ün en hızlı telefonları

2023'ün en hızlı telefonları açıklandı. İşte o 4 telefonun teknik özellikleri ve fiyatı
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Türkiye'de bu yıl satışa sunulan güncel ve en güçlü olduğu iddia edilen 4 akıllı telefon modeli özellik ve fiyat detayları ile listelendi.

İşlemci hızları, işlemcilerin barındırdığı çekirdek sayısı ve mimari yapısına göre değişiklik gösterirken her çekirdek, işlemcilerin GHz üzerinden belirtilen hızında işlem yapma gücüne sahiptir.

TeknolojiOku.com'da yer alan bilgilere göre; listede 4 farklı marka bulunuyor. 

İŞTE O 4 AKILLI TELEFON

1- Xiaomi 13 Pro
Fiyat: 38.999 TL
Dahili Hafıza: 512 GB
Ekran Boyutu: 6,73 inç
RAM Kapasitesi: 12 GB RAM
Ön (Selfie) Kamera: 32 MP
Pil Gücü: 4820 mAh
Kamera Çözünürlüğü: 50 MP

2- Samsung Galaxy S23 Ultra
Fiyat: 41.420 TL
Dahili Hafıza: 512 GB
Ekran Boyutu: 6,8 inç
RAM Kapasitesi: 12 GB RAM
Ön (Selfie) Kamera: 12 MP
Pil Gücü: 5000 mAh
Kamera Çözünürlüğü: 200 MP + 12 MP + 10 MP + 10 MP

3- iPhone 14 Pro Max
Fiyat: 49.397 TL
Dahili Hafıza: 128 GB
Ekran Boyutu: 6,7 inç
RAM Kapasitesi: 6 GB RAM
Ön (Selfie) Kamera: 12 MP
Pil Gücü: 4323 mAh
Kamera Çözünürlüğü: 48 MP + 12 MP + 12 MP

4- Huawei Mate 50 Pro
Fiyat: 29.398 TL
Dahili Hafıza: 256 GB
Ekran Boyutu: 6,74 inç
RAM Kapasitesi: 8 GB RAM
Pil Gücü: 4700 mAh
Kamera Çözünürlüğü: 50 MP + 13 MP + 64 MP
Ön (Selfie) Kamera: 13 MP

 

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