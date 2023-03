Xiaomi kullanıcıları için kötü haber. Güncelleme desteği alamayacak telefon sayısı arttı. İşte liste

Xiaomi, satışa sunduğu akıllı telefonlarına genellikle iki yıl yazılım desteği vermesi ile bilinir. resmi web sitesinde güncelleme desteği biten cihazlarını ise sık sık günceller.

Güncelleme desteği alamayacak EOS listesini değiştiren Xiaomi MIUI, Android veya güvenlik güncellemelerini almayacak cihazlarına yenilerini de ekledi. Ancak bu telefonların ciddi bir güvenlik açığı tespit edilmesi durumunda, güncelleme desteği sona eren cihazlar yine de güncelleme alabileceğini ifade etti.

İŞTE O TELEFONLAR LİSTESİ. BU TELEFONU KULLANIYORSANIZ DİKKAT

XİAOMİ

Mi 1

Mi 2

Mi 2A

Mi 3

Mi 4

Mi 4S

Mi 4C

Mi 5

Mi 5S

Mi 5S Plus

Mi 5C

Mi 5X

Mi 6

Mi 6X

Mi 8

Mi 8 Lite

Mi 8 SE

Mi 8 UD

Mi 8 Pro

Mi 8 Explore Edition

Mi 9

Mi 9 Lite

Mi 9 Pro 5G

Mi 9T Pro

Mi 9 SE

Mi CC 9

Mi CC 9e

Mi CC 9 Pro

Mi Note

Mi Note 2

Mi Note 3

Mi Note Pro

MIX

MIX 2

Mi MAX

Mi MAX 2

Mi MAX 3

Mi A1

Mi A2

Mi A2 Lite

Mi A3 (Android One)

Mi Pad

Mi Pad 2

Mi Pad 3

Mi Pad 4

Mi Pad 4 Plus

MIX 2S

MIX 3

Mi PLAY

Mi Note 10

REDMİ

Redmi 1

Redmi 1S

Redmi 2

Redmi 2A

Redmi 3

Redmi 3S

Redmi 3X

Redmi 4

Redmi 4X

Redmi 4A

Redmi 5

Redmi 5 Plus

Redmi 5A

Redmi Note 1

Redmi Note 1S

Redmi Note 2

Redmi Note 2 Pro

Redmi Note 3

Redmi Note 4

Redmi Note 4X

Redmi Note 5

Redmi Note 5A

Redmi Note 5 Pro

Redmi Pro

Redmi 6

Redmi 6 Pro

Redmi 6A

Redmi Note 6 Pro

Redmi S2

Redmi Y2

Redmi Go

Redmi Note 7

Redmi Note 7S

Redmi Note 7 Pro

Redmi K20

Redmi 7

Redmi Y3

Redmi K20 Pro

Redmi 7A

Redmi 8

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 8T

Redmi 8A

Redmi Note 8 (ID)

Redmi 8A Dual

Redmi Note 8 (IN)

Redmi Note 8 (GLOBAL)

Redmi Note 8 (CN)

Redmi K30

Redmi K30 5G

Redmi K30 5G Speed

POCO

POCO F1

POCO PHONE F1

POCO X2