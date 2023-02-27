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Hafta sonu tatili için gittikleri bungalovda korkunç şekilde can verdiler

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bungalovda çıkan yangında 2 genç hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 10:25
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Sakarya'da bungalovda çıkan yangında 2 kişi öldü

Hafta sonu tatili için gittikleri bungalovda korkunç şekilde can verdiler
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 Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bulunan bungalov evde çıkan yangında iki kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden 22 ve 21 yaşındaki iki gencin hafta sonu tatili için bungalova geldikleri öğrenildi.

Olay, sabah saatlerinde Sapanca ilçesi Şükriye Mahallesi Polat Caddesi üzerinde bulunan bungalov evde meydana geldi. Henüz bilinemeyen bir sebepten dolayı evde yangın çıktı. Bungalovun ahşap yapısını saran alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Hafta sonu tatili için geldikleri öğrenilen 22 yaşındaki Doğukan Kaya ve 21 yaşındaki Aleyna Songül Kara çıkan yangında yanarak hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcısı ve jandarma ekiplerince yapılan incelemenin ardından cenazeler otopsi yapılmak üzere Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsünde bulunan Adli Tıp Merkezine kaldırıldı.

Yangınla alakalı inceleme başlatıldı. (İHA)

 

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