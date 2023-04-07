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İki tır çarpıştı. Uzun kuyruklar oluştu

Sakarya’nın Geyve ilçesindeki D-650 kara yolunda aynı istikametteki iki tırın çarpışması sonucunda trafik kazası sonucunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 09:20
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Sakarya'da iki tır çarpıştı

İki tır çarpıştı. Uzun kuyruklar oluştu
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İHA

D-650 kara yolu Karaçam Mahallesi mevkii, Bilecik istikametinde meydana gelen trafik kazasında aynı istikamette seyir halinde olan A.S. idaresindeki tır ile S.T. idaresindeki tır çarpıştı.

Meydana gelen kazada yaralanan olmazken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve kara yolları ekipleri sevk edildi.

Kaza sebebiyle kara yolunun Bilecik istikameti bir süre trafiğe kapatılırken uzun araç kuyrukları oluştu.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ve araçların bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine dönerken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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