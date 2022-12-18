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Kartı olmayan artık atık toplayıcısı olamayacak

Sakarya’nın Akyazı Belediyesi’nde başvuru yapan ve onaylanan 25 atık toplayıcısı gerçekleşen toplantı sonrasında kartlarını teslim aldı. Bölgede kartı olmayanın atık toplayamayacağı ifade edildi.

Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar - 17:22
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Sakarya'da kartı olmayan artık atık toplayıcısı olamayacak

Kartı olmayan artık atık toplayıcısı olamayacak
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İHA

Sakarya’da Akyazı Belediyesi, huzur ve güven ortamının korunması, hırsızlık suçunun engellenmesi amacı ile atık toplayıcıları hakkında yeni kararlar aldığını duyurdu.

Meclis kararının ardından Akyazı Belediyesi’ne atık toplayıcısı olmak üzere başvuru yapan ve kart almaya hak kazanan 25 kişiye gerçekleştirilen toplantı ile kartları teslim edildi. Akyazı Belediyesi’nde kartı olmayanın atık toplayıcılık yapılamayacağını ifade etti.

Toplantıda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yayımladığı Atık Toplayıcıları Genelgesi’nde yer alan hususlar başta olmak üzere meclis kararlarında da yer alan hususlar da atık toplayıcılara tercüman eşliğinde aktarıldı. Akyazı Belediyesi’nden toplantı hakkında yapılan açıklamada ilçe genelinde atık toplayıcı kimlik belgesi ve yeleği olmayanların atık toplamalarına izin verilmeyeceği ifade edildi.
Diğer taraftan Akyazı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde düzenlenen toplantıya, ilçe belediye başkan yardımcıları Mehmet Öztürk ve Ali Özer, Zabıta Müdürü Seçkin Yıldırım, emniyet ve jandarma yetkilileri ile atık toplayıcılar katıldı.

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