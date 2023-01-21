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Sakarya’da orman yangını

Sakarya’nın Karasu ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin yaklaşık 3 buçuk saattir müdahalede bulunduğu yangın kısmen kontrol altına alındı.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 21:42
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Sakarya’da orman yangını

Sakarya’da orman yangını
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Yangın, saat 15.30 sıralarında Karasu ilçesi Kuzuluk Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda çıktı. Rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüyen yangın için bölgeye Hendek, Akyazı ve Karasu Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı arazözler ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da seferber olduğu yangın bölgesinde alevlerin büyümemesi için yoğun bir çaba sarf edildi. Ekiplerin kısmen kontrol altına aldığı yangına müdahale sürüyor.

“Yangını söndürebilmek için herkes seferber olmuş durumda”

Karasu Muhtarlar Derneği Başkanı ve Kızılcık Mahallesi Muhtarı İsmail Hakkı Topaloğlu, “Ekiplerimizin hepsi burada, vatandaşımız da destek olmaya çalışıyor yangını söndürebilmek için. Nereden çıktığı hakkında henüz bir bilgi yok. Buranın bal ormanı olduğunu biliyoruz. Ekipler yangının diğer tarafa geçmemesi için seferber olmuş durumda. Yani yaklaşık yüzde 50’si kontrol altına alınarak söndürüldü” ifadelerine yer verdi.

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