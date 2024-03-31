Sakarya'da seçim merkezinde kavga: 3 gözaltı

Kaynak: AA
Sakarya'da seçim merkezinde kavga: 3 gözaltı
Sakarya’nın Karasu ilçesindeki seçim merkezinde çıkan kavgada bir kişi yaralandı ve üç şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Aziziye Mahallesi’nde bulunan Şehit Üsteğmen İbrahim Abanoz Anadolu Lisesi’ndeki 1014 numaralı sandıkta gerçekleşti. İki kişi arasında husumet olduğu öğrenilen bu tartışma, tarafların yakınlarının da okul bahçesine gelmesiyle büyüdü. İki polis darbedildi ve kavgayı ayırmak için biber gazı kullanıldı.

Çok sayıda vatandaş ve bazı polisler biber gazından etkilendi. Yaralanan kişi hastaneye götürüldü ve bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Kavga süresince işlemler durduruldu, ancak tarafların dağılmasının ardından oyların kullanılmasına devam edildi.

Öte yandan, Düzce’de Uzunmustafa Mahallesi Uzunmustafa İlkokulu’nda iki muhtar adayının yakınları arasındaki tartışma da kavgaya dönüştü. Polislerin müdahalesiyle taraflar ayrıldı ve yaralanan olmadı. Taraflar birbirinden şikayetçi olmadı.

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