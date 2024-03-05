Sakarya’da Şubat ayında 888 şüpheli yakalandı

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgelerinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda bir ay içinde yapılan operasyonlarda ‘Terör Örgütüne Üye Olmak’ suçundan aranan 2, ‘Hırsızlık’ suçundan aranan 43, ‘Yağma’ suçundan aranan 1, ‘Dolandırıcılık’ suçundan aranan 33 ve farklı suçlardan 809 şahıs yakalandı. Toplamda yakalanan 888 şüpheliden 147’ si çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.