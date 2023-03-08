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Sakarya'da terör operasyonu. 8 kişi gözaltına alındı

Sakarya’da polis ekiplerince PKK, DEAŞ ve FETÖ terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 13:14
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Sakarya'da terör operasyonu düzenlendi

Sakarya'da terör operasyonu. 8 kişi gözaltına alındı
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Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, PKK/KCK, DEAŞ ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyonlar düzenlendi. Terör örgütlerinin eylemlerinin önlenmesi ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacı ile düzenlenen operasyonlarda; PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 1 şahıs ile sosyal medyada terör örgütünün propagandasını yapan 1 şahıs olmak üzere toplam 2 şahıs, DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 5 şahıs ve FETÖ/PDY terör örgütü içerisindeki faaliyetlerine yönelik hakkında 6 yıl 3 ay katileşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs olmak üzere toplam 8 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait 22 adet fişek ele geçirildi.

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