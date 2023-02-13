Bir dönem terör faaliyetinden dolayı idam cezası aldı. Şimdi Oğuzhan Uğur için 'öldürün' diyor

Terör örgütü İBDA-C davasından uzun yıllar hapis yatan Star gazetesi yazarı Yakup Köse, Babala TV ekibi ile birlikte deprem bölgesinde yardımları organize eden Oğuzhan Uğur’u hedef aldı.
Babala TV hesabından Antakya’da baraj patladı iddiasıyla ilgili paylaşımın ardından Oğuzhan Uğur tepkilerin hedefinde kalmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dezenformasyon yasası kapsamında Uğur’a soruşturma başlatmıştı.
Bu konuyu gündeme getiren Yakup Köse ise isim vermeden Oğuzhan Uğur’u hedef aldı.
Terör örgütü İBDA-C davasından uzun yıllar hapis yatan yargılandığı dönemde idam cezası aldığını iddia eden Star gazetesi yazarı Yakup Köse Twitter hesabıdan “Yağmacılara ne muamele yapılıyorsa ‘baraj patladı’ yalanını ortaya atanlara aynı muamele yapılsın” diyerek Uğur’un “öldürülmesini” istedi.
Dün ortaya çıkan görüntülerde bir grup yağmacının dövülerek öldürüldüğü aktarılmıştı.