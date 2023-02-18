Belçika’da aranan uyuşturucu baronu Türkiye’de yakalandı. Belçika terörist Fehriye Erdal’ı iade etmemişti

Belçika makamlarının Türkiye’den El M.’nin iadesini istediği ancak Belçika medyası, Türkiye’nin, Sabancı suikastı sanığı Fehriye Erdal kararı nedeniyle, iadeyi engelleyebileceğini iddia etti.

Güney Amerika merkezli kokain ticaretinin en önemli aktörlerinden biri olarak görülen 38 yaşındaki Abdelilah El M., cep telefonu ile görüntülü arama yaptığı sırada polis tarafından durdurulduğu, ikamet durumu ve eksik belge nedeniyle “Madonna” lakaplı kuzeni Karim El M. ile birlikte gözaltına alındı.

Abdelilah El M. İstanbul’daki bir geçici gözaltı merkezinde tutulduğu iddia edildi.

BELÇİKA ABDELİLAH EL M.‘NİN İADESİNİ İSTEDİ

Belçika Medyasına göre, Türk makamlarının, Fehriye Erdal kararı nedeniyle Belçika makamlarına tepkili olduğunu, bu nedenle El M.‘nin iadesi konusunda zorluk çıkarabileceğini öne sürdü.

Sabancı suikasti nedeniyle Brugge Mahkemesi tarafından gıyabında 15 yıl hapis cezasına çarptırlan Fehriye Erdal, kararın ardından izini kaybettirdi.

Türkiye’nin iade talepleri sonuçsuz kaldı. Belçika polisinin en çok aranan suçlular listesinde yer alan Erdal, 2017 yılından bu yana yakalanamadı.

Türkiye, Belçika polisini, mahkeme öncesi Erdal’ı gözaltına almamak ve kaçmasına göz yummakla suçluyor.

Abdelilah El M., uyuşturucu çetesi lideri olduğu gerekçesiyle sekiz yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Belçika Adalet Bakanı Vincent Van Quickenborne, Abdelilah El M.’nin gözaltına alınmasını, "Arananlar listemizin başındaki biri, Türkiye'de gerçekten tutuklandı” sözleriyle doğruladı.