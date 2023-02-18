18 Şubat 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Belçika’da aranan uyuşturucu baronu Türkiye’de yakalandı. Belçika terörist Fehriye Erdal’ı iade etmemişti

Belçika’da aranan uyuşturucu baronu Türkiye’de yakalandı. Belçika terörist Fehriye Erdal’ı iade etmemişti

Fas kökenli uyuşturucu baronu Abdelilah El M.’nin, Türkiye’de yakalandığı bildirildi.

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 23:01
Takip Et

Belçika’da aranan uyuşturucu baronu Türkiye’de yakalandı. Belçika terörist Fehriye Erdal’ı iade etmemişti

Belçika’da aranan uyuşturucu baronu Türkiye’de yakalandı. Belçika terörist Fehriye Erdal’ı iade etmemişti
+
Aa
-

Belçika makamlarının Türkiye’den El M.’nin iadesini istediği ancak Belçika medyası, Türkiye’nin, Sabancı suikastı sanığı Fehriye Erdal kararı nedeniyle, iadeyi engelleyebileceğini iddia etti.

Güney Amerika merkezli kokain ticaretinin en önemli aktörlerinden biri olarak görülen 38 yaşındaki Abdelilah El M., cep telefonu ile görüntülü arama yaptığı sırada polis tarafından durdurulduğu, ikamet durumu ve eksik belge nedeniyle “Madonna” lakaplı kuzeni Karim El M. ile birlikte gözaltına alındı.

Abdelilah El M. İstanbul’daki bir geçici gözaltı merkezinde tutulduğu iddia edildi.

BELÇİKA ABDELİLAH EL M.‘NİN İADESİNİ İSTEDİ

Belçika Medyasına göre, Türk makamlarının, Fehriye Erdal kararı nedeniyle Belçika makamlarına tepkili olduğunu, bu nedenle El M.‘nin iadesi konusunda zorluk çıkarabileceğini öne sürdü.

Sabancı suikasti nedeniyle Brugge Mahkemesi tarafından gıyabında 15 yıl hapis cezasına çarptırlan Fehriye Erdal, kararın ardından izini kaybettirdi.

Türkiye’nin iade talepleri sonuçsuz kaldı. Belçika polisinin en çok aranan suçlular listesinde yer alan Erdal, 2017 yılından bu yana yakalanamadı.

Türkiye, Belçika polisini, mahkeme öncesi Erdal’ı gözaltına almamak ve kaçmasına göz yummakla suçluyor.

Abdelilah El M., uyuşturucu çetesi lideri olduğu gerekçesiyle sekiz yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Belçika Adalet Bakanı Vincent Van Quickenborne, Abdelilah El M.’nin gözaltına alınmasını, "Arananlar listemizin başındaki biri, Türkiye'de gerçekten tutuklandı” sözleriyle doğruladı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Süleyman Soylu canlı yayında açıkladı ‘Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi’
1
﻿Süleyman Soylu canlı yayında açıkladı ‘Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi’
﻿Süleyman Soylu canlı yayında açıkladı ‘Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi’
﻿Dybala Galatasaray’a çok yakın. Nevzat Dindar açıkladı
2
﻿Dybala Galatasaray’a çok yakın. Nevzat Dindar açıkladı
﻿Dybala Galatasaray’a çok yakın. Nevzat Dindar açıkladı
﻿Uyanık sigortacıların deprem fırsatçılığı. Deprem bölgesi dışında bakın ne yapıyorlar
3
﻿Uyanık sigortacıların deprem fırsatçılığı. Deprem bölgesi dışında bakın ne yapıyorlar
﻿Uyanık sigortacıların deprem fırsatçılığı. Deprem bölgesi dışında bakın ne yapıyorlar
﻿Midtsjö Murat Sancak'ı şaşırttı 
4
﻿Midtsjö Murat Sancak'ı şaşırttı 
﻿Midtsjö Murat Sancak'ı şaşırttı 
﻿İmamoğlu'ndan 'bizim hazırlığımız istanbul depremiydi' diyen Soylu'ya yanıt: Sorumlu yöneticilerin TV’lerde ağlaması, sorumluluktan kaçmaktır
5
﻿İmamoğlu'ndan 'bizim hazırlığımız istanbul depremiydi' diyen Soylu'ya yanıt: Sorumlu yöneticilerin TV’lerde ağlaması, sorumluluktan kaçmaktır
﻿İmamoğlu'ndan 'bizim hazırlığımız istanbul depremiydi' diyen Soylu'ya yanıt: Sorumlu yöneticilerin TV’lerde ağlaması, sorumluluktan kaçmaktır
﻿Ruslardan Kahramanmaraş depremi için şok iddia: İki gün önce tespit edildi
6
﻿Ruslardan Kahramanmaraş depremi için şok iddia: İki gün önce tespit edildi
﻿Ruslardan Kahramanmaraş depremi için şok iddia: İki gün önce tespit edildi
﻿Beşiktaş'a Chelsea'den flaş transfer
7
﻿Beşiktaş'a Chelsea'den flaş transfer
﻿Beşiktaş'a Chelsea'den flaş transfer
﻿Fenerbahçe Karagümrük maçında 6 gol
﻿Fenerbahçe Karagümrük maçında 6 gol
﻿Fenerbahçe Karagümrük maçında 6 gol
﻿Tayland arama kurtarma ekibini Başbakan Prayut karşıladı
﻿Tayland arama kurtarma ekibini Başbakan Prayut karşıladı
﻿Tayland arama kurtarma ekibini Başbakan Prayut karşıladı
﻿Manchester City zirve yarışında yara aldı
﻿Manchester City zirve yarışında yara aldı
﻿Manchester City zirve yarışında yara aldı
﻿Ligden çekilen Gaziantep Mustafa Eskihellaç'ı gönderdi
﻿Ligden çekilen Gaziantep Mustafa Eskihellaç'ı gönderdi
﻿Ligden çekilen Gaziantep Mustafa Eskihellaç'ı gönderdi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.