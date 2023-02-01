1 Şubat 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli gözaltında

Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli gözaltında

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde jandarma ekiplerince iki mahallede gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 17:23
Takip Et

Sakarya'da uyuşturucu operasyonu

Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli gözaltında
+
Aa
-

İHA

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışma neticesinde Akyazı ilçesi Yuvalak ve Ömercikler mahallelerinde ikamet eden R.K. ve S.Ö. isimli şahısların evlerinde arama yapıldı. Yapılan aramada, 1 buçuk kilo kubar esrar, 20 gram sentetik uyuşturucu, 50 uyuşturucu hap, 40 gram kenevir tohumu ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Konuya ilişkin olarak iki şüpheli gözaltına alındı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Herkesin dilindeki belediye başkanının bir sürü fotoğrafı ortaya çıktı
1
﻿Herkesin dilindeki belediye başkanının bir sürü fotoğrafı ortaya çıktı
﻿Herkesin dilindeki belediye başkanının bir sürü fotoğrafı ortaya çıktı
﻿Cemal Enginyurt kazanacak adayın tanımını yaptı
2
﻿Cemal Enginyurt kazanacak adayın tanımını yaptı
﻿Cemal Enginyurt kazanacak adayın tanımını yaptı
﻿Murat Bardakçı'dan Abdülhamit itirafı: TV'lerde olmayan bir Abdülhamid yaratıldı. Bazen sırf gülmek için izliyorum
3
﻿Murat Bardakçı'dan Abdülhamit itirafı: TV'lerde olmayan bir Abdülhamid yaratıldı. Bazen sırf gülmek için izliyorum
﻿Murat Bardakçı'dan Abdülhamit itirafı: TV'lerde olmayan bir Abdülhamid yaratıldı. Bazen sırf gülmek için izliyorum
﻿Kılıçdaroğlu'dan AKP'yi korkutan açıklama. Alo, Ben Kemal; Bay Kemal diyeceğim
4
﻿Kılıçdaroğlu'dan AKP'yi korkutan açıklama. Alo, Ben Kemal; Bay Kemal diyeceğim
﻿Kılıçdaroğlu'dan AKP'yi korkutan açıklama. Alo, Ben Kemal; Bay Kemal diyeceğim
﻿Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyordu... AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
5
﻿Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyordu... AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
﻿Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyordu... AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
﻿İsveç Başbakanı’ndan Kur’an-ı Kerim yakanlara sert tepki: Kullanışlı aptallar
6
﻿İsveç Başbakanı’ndan Kur’an-ı Kerim yakanlara sert tepki: Kullanışlı aptallar
﻿İsveç Başbakanı’ndan Kur’an-ı Kerim yakanlara sert tepki: Kullanışlı aptallar
﻿Jorginho Arsenal'de
7
﻿Jorginho Arsenal'de
﻿Jorginho Arsenal'de
﻿Anneanne ile torunu aynı anda öldü
﻿Anneanne ile torunu aynı anda öldü
﻿Anneanne ile torunu aynı anda öldü
﻿Yasak kalktı kilolarca karides avlandı
﻿Yasak kalktı kilolarca karides avlandı
﻿Yasak kalktı kilolarca karides avlandı
﻿Antalya'da tarım alanlarında jandarma devriyesi
﻿Antalya'da tarım alanlarında jandarma devriyesi
﻿Antalya'da tarım alanlarında jandarma devriyesi
﻿Kartal'da evlerinde ölü bulunan anne ve çocukları toprağa verildi
﻿Kartal'da evlerinde ölü bulunan anne ve çocukları toprağa verildi
﻿Kartal'da evlerinde ölü bulunan anne ve çocukları toprağa verildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.