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Sakarya’da litrelerce karışımlı akaryakıt ele geçirildi  

Sakarya’da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince bir yıl içinde gerçekleşen operasyonlarda 58 milyon 142 bin 198 makaron, yüzlerce silah, gümrük kaçağı eşyalar ve 19 bin 372 litre karışımlı akaryakıt ele geçirilirken, 459 şüpheliye işlem yapıldı.   

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 18:37
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Sakarya’da litrelerce karışımlı akaryakıt ele geçirildi  

Sakarya’da litrelerce karışımlı akaryakıt ele geçirildi  
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Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince 2022 yılı içinde yapılan operasyonlarda 459 şüpheliye işlem yapıldı.

Şüphelilerin araç, ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 46 milyon 590 bin 440 boş, 11 milyon 551 bin 758 dolu makaron, 19 bin 372 litre karışımlı akaryakıt, 9 bin 866 kilogram tütün ve tütün mamulleri, bin 67 parça kaçak alkol ürünü, 478 parça kaçak eşya, 279 adet elektronik sigara ile likidi, 235 adet gümrük kaçağı teknoloji ürünü, 99 tarihi eser, 29 sigara sarma makinesi, 3 gümrük kaçağı araba, 4 bin 350 adet değişik çaplarda fişek, 168 silah parçası, 57 ruhsatsız tabanca, 44 ruhsatsız av tüfeği, 1 torna tezgahı, 103 bin 750 lira ve bin 600 dolar sahte banknot ele geçirildi. (İHA)


                                         

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