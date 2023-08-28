Sakaryaspor maçı öncesi kriz! Ümraniyespor sahaya çıkmak istemedi

Sakaryaspor'un sahasında Ümraniyespor'la 1-1 berabere kaldığı maç öncesi zemin tartışması yaşandığı ortaya çıktı.

Sakaryaspor maçı öncesi kriz! Ümraniyespor sahaya çıkmak istemedi

TFF 1. Lig'in 3. haftası Sakaryaspor’un kendi sahasında Ümraniyespor'u konuk etti.

Karşılaşma öncesi misafir ekip Ümraniyespor'dan sürpriz bir tale geldi.

Ümraniyespor yönetimi, Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nın zemininin futbol oynamaya elverişli olmadığını öne sürerek mücadeleye çıkmak istemediğini hakeme iletti.

Ancak Ümraniyespor yönetiminin ısrarlı şikayeti karşılık bulmadı. Maçın hakemi Gürcan Hasova, stadyum zemininin maçın oynanmasına engel olmadığı kararını vererek mücadelenin oynanacağını Ümraniyespor'a iletti.

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MAÇ 1-1 BİTTİ

Trendyol 1. Lig'in üçüncü haftasında Sakaryaspor, sahasında Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı.

Sakaryaspor 87. dakikada penaltı atışı kazandı.

Dakika 90’da Dino’nun kullandığı penaltı vuruşunu kaleci Abdulsamed Damlu kurtarmayı başardı.

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