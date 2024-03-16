Sakın bu kadar uyumayın ‘Ölçüyü kaçırınca yarardan çok zararı var'

Sakın bu kadar uyumayın ‘Ölçüyü kaçırınca yarardan çok zararı var'
Kaynak: Haber Merkezi
Sağlık açısından belirlenmiş ideal uyku süresini geçenler için birçok zarar ortaya çıkıyor. Uzmanlar fazla uykunun zararları konusunda ciddi şekilde uyarıyor.
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Sakın bu kadar uyumayın ‘Ölçüyü kaçırınca yarardan çok zararı var' 1

Uyumak, birçok faydası olan bir eylem olmasına karşın, ideal süresinin geçirilmemesi gerekiyor. Az uyumak metabolizmayı bozup vücuda görünmeyen zararlar verirken, çok uyuyan kişilerde de sağlık problemleri görülüyor.

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Sakın bu kadar uyumayın ‘Ölçüyü kaçırınca yarardan çok zararı var' 2

Çok uyumanın zararları hakkında detayları bilmeyenlerin bir an önce konuya hakim olması önemli. Her ne kadar uyumak zihinsel ve bedensel sağlığı desteklese de ölçüyü kaçırmamak gerekiyor.

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Sakın bu kadar uyumayın ‘Ölçüyü kaçırınca yarardan çok zararı var' 3

Peki, ideal olarak belirlenen 7 ila 9 saat uyku süresini geçmek hangi zararlara neden olur? İşte fazla uykunun zararları…

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Sakın bu kadar uyumayın ‘Ölçüyü kaçırınca yarardan çok zararı var' 4

ZİHİNSEL PERFORMANSI DÜŞÜRÜR

Tıpkı uykusuzluk gibi fazla uyumak da beynin daha hızlı yaşlanmasına neden olarak günlük basit görevlerde bile zorluk yaşamanıza neden olabilir.

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Sakın bu kadar uyumayın ‘Ölçüyü kaçırınca yarardan çok zararı var' 5

DİYABET (ŞEKER) HASTALIĞI GELİŞİR

Normalden fazla uyuyarak kan şekerinizin yükselmesine neden olabilirsiniz. Böylece tip 2 diyabet gelişimi görülebilir. Hareketsiz olmak bunun öncüsüdür.

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Sakın bu kadar uyumayın ‘Ölçüyü kaçırınca yarardan çok zararı var' 6

OBEZİTEYE NEDEN OLUR

Çok fazla uyuyan kişilerin obezite riski artar. Çünkü uzun süre hareketsiz kalan metabolizma yavaşlar, daha az kalori yakılır, bu da aşırı kilo ve obezite getirir. Sanılanın aksine bir şeyler tüketmeden öylece yatmak da obeziteye neden olur.

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Sakın bu kadar uyumayın ‘Ölçüyü kaçırınca yarardan çok zararı var' 7

BAŞ AĞRILARI ÇEKME

Fazla uykunun zararları arasında baş ağrıları da yer alır. Diğer insanlara göre fazla uyuyanların daha çok baş ağrıları çektiği görülüyor.

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Sakın bu kadar uyumayın ‘Ölçüyü kaçırınca yarardan çok zararı var' 8

DEPRESYONLA KARŞI KARŞIYA KALABİLİRSİNİZ

Depresyon daha fazla uykuyu da beraberinde getirir. Depresif kişiler çok daha fazla uyuma eğiliminde olabilirler. Bunun sonucunda depresyon hali sürer.

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Sakın bu kadar uyumayın ‘Ölçüyü kaçırınca yarardan çok zararı var' 9

DAHA YÜKSEK KALP HASTALIĞI RİSKİ OLUŞUR

Üzerinde çok fazla çalışmanın yapıldığı durumlardan biri de fazla uykunun zararları arasında kalp hastalıkları riskinin olmasıdır.

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Sakın bu kadar uyumayın ‘Ölçüyü kaçırınca yarardan çok zararı var' 10

Çok fazla uyuyan kişiler ile 8 saat uyuyanlar arasında yapılan araştırma sonuçlarına göre fazla uyuyanların kalp hastalığına yakalanma oranları daha fazla. Fazla uyuyarak rüya görmenin artması ve nabzın yükselmesi bu duruma sebep oluyor.

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