OBEZİTEYE NEDEN OLUR

Çok fazla uyuyan kişilerin obezite riski artar. Çünkü uzun süre hareketsiz kalan metabolizma yavaşlar, daha az kalori yakılır, bu da aşırı kilo ve obezite getirir. Sanılanın aksine bir şeyler tüketmeden öylece yatmak da obeziteye neden olur.