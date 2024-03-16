Uyumak, birçok faydası olan bir eylem olmasına karşın, ideal süresinin geçirilmemesi gerekiyor. Az uyumak metabolizmayı bozup vücuda görünmeyen zararlar verirken, çok uyuyan kişilerde de sağlık problemleri görülüyor.
Çok uyumanın zararları hakkında detayları bilmeyenlerin bir an önce konuya hakim olması önemli. Her ne kadar uyumak zihinsel ve bedensel sağlığı desteklese de ölçüyü kaçırmamak gerekiyor.
Peki, ideal olarak belirlenen 7 ila 9 saat uyku süresini geçmek hangi zararlara neden olur? İşte fazla uykunun zararları…
ZİHİNSEL PERFORMANSI DÜŞÜRÜR
Tıpkı uykusuzluk gibi fazla uyumak da beynin daha hızlı yaşlanmasına neden olarak günlük basit görevlerde bile zorluk yaşamanıza neden olabilir.
DİYABET (ŞEKER) HASTALIĞI GELİŞİR
Normalden fazla uyuyarak kan şekerinizin yükselmesine neden olabilirsiniz. Böylece tip 2 diyabet gelişimi görülebilir. Hareketsiz olmak bunun öncüsüdür.
OBEZİTEYE NEDEN OLUR
Çok fazla uyuyan kişilerin obezite riski artar. Çünkü uzun süre hareketsiz kalan metabolizma yavaşlar, daha az kalori yakılır, bu da aşırı kilo ve obezite getirir. Sanılanın aksine bir şeyler tüketmeden öylece yatmak da obeziteye neden olur.
BAŞ AĞRILARI ÇEKME
Fazla uykunun zararları arasında baş ağrıları da yer alır. Diğer insanlara göre fazla uyuyanların daha çok baş ağrıları çektiği görülüyor.
DEPRESYONLA KARŞI KARŞIYA KALABİLİRSİNİZ
Depresyon daha fazla uykuyu da beraberinde getirir. Depresif kişiler çok daha fazla uyuma eğiliminde olabilirler. Bunun sonucunda depresyon hali sürer.
DAHA YÜKSEK KALP HASTALIĞI RİSKİ OLUŞUR
Üzerinde çok fazla çalışmanın yapıldığı durumlardan biri de fazla uykunun zararları arasında kalp hastalıkları riskinin olmasıdır.
Çok fazla uyuyan kişiler ile 8 saat uyuyanlar arasında yapılan araştırma sonuçlarına göre fazla uyuyanların kalp hastalığına yakalanma oranları daha fazla. Fazla uyuyarak rüya görmenin artması ve nabzın yükselmesi bu duruma sebep oluyor.