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Aşı skandalı ortaya çıktı. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu açıkladı

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), Türk İlaç ve Serum Sanayii üretim tesislerinde yapılan denetim sonuçlarını kamuoyuna açıkladı.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 00:54
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Sakın kullanmayın açıklaması yapıldı. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu denetim sonuçları ardından uyardı

Aşı skandalı ortaya çıktı. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu açıkladı
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Yapılan açıklamada “Tetadif 0,5 mL IM Enjeksiyonluk Süspansiyon isimli ürünün TD047 partisine, gerekli inceleme, analiz ve değerlendirme süreci sonuçlanıncaya kadar İlaç Takip Sisteminde satış blokajı uygulanmış olup, mevcut bulunduğu sağlık kuruluşlarında ilgili partinin kullanımının durdurulması önem arz etmektedir” denildi. Söz konusu ürünün tetanoz aşısı olduğu öğrenildi.

BELGESİ ASKIYA ALINDI

Odatv'nin haberine göre, bununla birlikte Sağlık Bakanlığı ekiplerinin 3-7 ve 10-14 Ekim tarihleri arasında ve 17 Ekim’de üretim tesislerinde yaptığı denetimlerde de daha önce tespit edilmiş olan eksikliklerin giderilmediği tespit edildi. Denetim sonucunda firmanın ilaç üretimi için gerekli olan İyi Üretim Uygulamaları (GMP) belgesi kadar askıya alındı. Diğer yandan firmanın üretim yerli izin belgesinin de askıya alındığı ve eksikliklerin giderilmesi için firmaya belirli bir süre tanındığı öğrenildi.

GEÇTİĞİMİZ YIL ANLAŞMA İMZALAMIŞTI

Türk İlaç ve Serum Sanayi AŞ, Hepatit B aşısının Türkiye'de yerli üretimi için Güney Kore menşeli LG Chem ile geçtiğimiz yıl anlaşma imzalamıştı. Türk İlaç ve Serum Sanayi AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, anlaşma ile Hepatit B aşısının yerlileştirilmesi için ithalden imale geçiş sürecinin başlatıldığı belirtilerek, girilecek ilk ihalede yüzde 15 yerli malı avantajından faydalanılacağı bildirilmişti.

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