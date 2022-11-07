7 Kasım 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Günde bir kaşık tüketmek hastalıklara derman oluyor. Doğal antibiyotik

Günde bir kaşık tüketmek hastalıklara derman oluyor. Doğal antibiyotik

Doğal bir antibiyotik olarak bilinen pekmezin faydaları saymakla bitmiyor. Pekmezden günde bir kaşık tüketmenin hastalıklara derman olduğu ortaya çıktı.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 12:29
Takip Et

Doğal bir antibiyotik olarak bilinen pekmezin faydaları saymakla bitmiyor. Doğal antibiyotik. Günde bir kaşık tüketmek hastalıklara derman oluyor

Günde bir kaşık tüketmek hastalıklara derman oluyor. Doğal antibiyotik
+
Aa
-

Kışın gelmesiyle birlikte doğan besinlere olan talep de arttı. İnsanların doğal besinlere olan ilgisi dikkat çekti. Özellikle de bağışıklığı güçlendirip hastalıklardan koruyan besinlere insanların yoğun talebi dikkatlerden kaçmadı.

Bunlardan birisi olan pekmezin faydaları saymakla bitmiyor.

Pekmezle ilgili detaylar…

PEKMEZ NEDİR?

Pekmez üzüm, kuşburnu, incir, keçiboynuzu (harnup) veya dut gibi tatlı meyvelerin ya da şeker pancarı, ardıç meyvesi gibi şekere dönüşebilecek tarım ürünlerinin ezilerek kaynatılması ile üretilen, yoğun ve tatlı bir şuruptur.

PEKMEZİN FAYDALARI

-Pekmezin en önemli faydalarından bir tanesi, içerisinde bulunan antioksidanlar sayesinde serbest radikallerle savaşarak bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunmasıdır.

-Anne adaylarının düzenli pekmez tüketmesi, bebeklerin fiziksel ve zihinsel gelişimini destekler. Buna ek olarak pekmezin emziren annelerde süt artırıcı özelliği olduğu bilinmektedir.

-Özellikle öksürük problemlerine iyi gelen pekmez, diğer birçok faydasıyla da dikkati çekiyor

-Doğal bir antibiyotik olan pekmezi günde bir kaşık tüketmek, hastalıklara derman oluyor

-Pekmez antioksidan özelliğinin yanında antienflamatuar özelliği bulunan besinlerdendir. Bu özelliği sayesinde vücutta bulunan iltihaplarla savaşır, iltihap söktürücü özelliği vardır.

-Yaklaşık olarak 100 gram pekmez içerisinde 62 mg kalsiyum bulunur. Pekmez, içerisinde bulunan yüksek miktarda kalsiyum sayesinde kemik ve dişlerin gelişimine katkıda bulunarak kemik ve diş sağlığını destekler.

-Yaklaşık olarak 100 gram pekmezde 0,98 gram lif bulunur. İçerisinde bulunan lif, bağırsak florasının korunmasına yardımcı olurken sindirim sisteminin normal fonksiyonunu destekler.

-100 gram pekmez içerisinde yaklaşık olarak 65,67 gram karbonhidrat bulunur. İçerisinde bulunan karbonhidrat, kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olarak kan şekerindeki ani yükseliş ve düşüşleri engellemeye yardımcı olur.

-Pekmezin içeriğinde bulunan demir, kırmızı kan hücreleri ve hemoglobin oluşumuna katkıda bulunan önemli bir mineraldir. Bu nedenle pekmezin en önemli faydalarından bir tanesi kan yapımına katkıda bulunmasıdır.

-Yaklaşık olarak 100 gram pekmez içerisinde 1262 miligram potasyum bulunur. İçerisinde bulunan yüksek miktarda potasyum sayesinde pekmez, normal kas fonksiyonlarının korunmasına katkı sağlar. Bunlara ek olarak pekmez, normal kan basıncının düzenlenmesine yardımcı olur.

-Pekmez sağlıklı bir yaşam için gerekli olan, özellikle çocuklarda büyümeyi ve kemik gelişimini destekleyen fosfor minerali bakımından da zengin bir besin çeşididir. Yaklaşık olarak 100 gram pekmez içerisinde 66 mg fosfor bulunur.

-Pekmez, içeriğinde bulunan polifenoller sayesinde kilo kontrolüne yardımcı olur. Sağlıklı beslenme uzmanlarının diyet listelerinde pekmezi sıklıkla tercih ettikleri görülebilir.

-Yaklaşık 100 gram pekmezin içeriğinde 1,25 gram protein bulunur. Pekmez, insan vücudunun temel yapı taşlarından olan protein sayesinde normal kas kütlesinin korunmasına ve gelişmesine, normal kemik yapısının gelişmesine katkıda bulunur.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Maratonda koşan İmamoğlu'nun eşine söyledikleri sosyal medyayı salladı. Eşi neye uğradığını şaşırıp parmağını salladı
1
﻿Maratonda koşan İmamoğlu'nun eşine söyledikleri sosyal medyayı salladı. Eşi neye uğradığını şaşırıp parmağını salladı
﻿Maratonda koşan İmamoğlu'nun eşine söyledikleri sosyal medyayı salladı. Eşi neye uğradığını şaşırıp parmağını salladı
﻿Anket sonuçlarını gören AKP’liler saçlarını yoluyor. Saray’da alarm zilleri çalıyor
2
﻿Anket sonuçlarını gören AKP’liler saçlarını yoluyor. Saray’da alarm zilleri çalıyor
﻿Anket sonuçlarını gören AKP’liler saçlarını yoluyor. Saray’da alarm zilleri çalıyor
﻿Kılıçdaroğlu istemeden AKP’yi zor durumda bıraktı. Masaya oturup eline kağıt kalem alsa böyle oyun kuramazdı. Gazeteci Tolga Şahin açıkladı
3
﻿Kılıçdaroğlu istemeden AKP’yi zor durumda bıraktı. Masaya oturup eline kağıt kalem alsa böyle oyun kuramazdı. Gazeteci Tolga Şahin açıkladı
﻿Kılıçdaroğlu istemeden AKP’yi zor durumda bıraktı. Masaya oturup eline kağıt kalem alsa böyle oyun kuramazdı. Gazeteci Tolga Şahin açıkladı
﻿Abdullah Avcı'dan Bartra açıklaması
4
﻿Abdullah Avcı'dan Bartra açıklaması
﻿Abdullah Avcı'dan Bartra açıklaması
﻿Tayfur Bingöl'den Nihat Kahveci'ye olay cevap
5
﻿Tayfur Bingöl'den Nihat Kahveci'ye olay cevap
﻿Tayfur Bingöl'den Nihat Kahveci'ye olay cevap
﻿Bahçeli'nin eski sağ kolu Bülent Yahnici'den MHP'ye zehir gibi sözler: Türk milliyetçilerinin mahkemesinde ancak sanık olursunuz
6
﻿Bahçeli'nin eski sağ kolu Bülent Yahnici'den MHP'ye zehir gibi sözler: Türk milliyetçilerinin mahkemesinde ancak sanık olursunuz
﻿Bahçeli'nin eski sağ kolu Bülent Yahnici'den MHP'ye zehir gibi sözler: Türk milliyetçilerinin mahkemesinde ancak sanık olursunuz
﻿Azgın dalgalar bir kişi yuttu
7
﻿Azgın dalgalar bir kişi yuttu
﻿Azgın dalgalar bir kişi yuttu
﻿Yer: İstanbul. Yediği mantardan zehirlenen bir kişi öldü
﻿Yer: İstanbul. Yediği mantardan zehirlenen bir kişi öldü
﻿Yer: İstanbul. Yediği mantardan zehirlenen bir kişi öldü
﻿Gökdeniz Karadeniz'den flaş Aziz Yıldırım itirafı. Trabzonspor taraftarını kızdıracak açıklamalar
﻿Gökdeniz Karadeniz'den flaş Aziz Yıldırım itirafı. Trabzonspor taraftarını kızdıracak açıklamalar
﻿Gökdeniz Karadeniz'den flaş Aziz Yıldırım itirafı. Trabzonspor taraftarını kızdıracak açıklamalar
﻿Babası stresli olan çocukta neler baş gösteriyor?
﻿Babası stresli olan çocukta neler baş gösteriyor?
﻿Babası stresli olan çocukta neler baş gösteriyor?
﻿Kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için uyarı üstüne uyarı
﻿Kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için uyarı üstüne uyarı
﻿Kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için uyarı üstüne uyarı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.