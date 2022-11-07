Günde bir kaşık tüketmek hastalıklara derman oluyor. Doğal antibiyotik

Kışın gelmesiyle birlikte doğan besinlere olan talep de arttı. İnsanların doğal besinlere olan ilgisi dikkat çekti. Özellikle de bağışıklığı güçlendirip hastalıklardan koruyan besinlere insanların yoğun talebi dikkatlerden kaçmadı.

Bunlardan birisi olan pekmezin faydaları saymakla bitmiyor.

Pekmezle ilgili detaylar…

PEKMEZ NEDİR?

Pekmez üzüm, kuşburnu, incir, keçiboynuzu (harnup) veya dut gibi tatlı meyvelerin ya da şeker pancarı, ardıç meyvesi gibi şekere dönüşebilecek tarım ürünlerinin ezilerek kaynatılması ile üretilen, yoğun ve tatlı bir şuruptur.

PEKMEZİN FAYDALARI

-Pekmezin en önemli faydalarından bir tanesi, içerisinde bulunan antioksidanlar sayesinde serbest radikallerle savaşarak bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunmasıdır.

-Anne adaylarının düzenli pekmez tüketmesi, bebeklerin fiziksel ve zihinsel gelişimini destekler. Buna ek olarak pekmezin emziren annelerde süt artırıcı özelliği olduğu bilinmektedir.

-Özellikle öksürük problemlerine iyi gelen pekmez, diğer birçok faydasıyla da dikkati çekiyor

-Doğal bir antibiyotik olan pekmezi günde bir kaşık tüketmek, hastalıklara derman oluyor

-Pekmez antioksidan özelliğinin yanında antienflamatuar özelliği bulunan besinlerdendir. Bu özelliği sayesinde vücutta bulunan iltihaplarla savaşır, iltihap söktürücü özelliği vardır.

-Yaklaşık olarak 100 gram pekmez içerisinde 62 mg kalsiyum bulunur. Pekmez, içerisinde bulunan yüksek miktarda kalsiyum sayesinde kemik ve dişlerin gelişimine katkıda bulunarak kemik ve diş sağlığını destekler.

-Yaklaşık olarak 100 gram pekmezde 0,98 gram lif bulunur. İçerisinde bulunan lif, bağırsak florasının korunmasına yardımcı olurken sindirim sisteminin normal fonksiyonunu destekler.

-100 gram pekmez içerisinde yaklaşık olarak 65,67 gram karbonhidrat bulunur. İçerisinde bulunan karbonhidrat, kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olarak kan şekerindeki ani yükseliş ve düşüşleri engellemeye yardımcı olur.

-Pekmezin içeriğinde bulunan demir, kırmızı kan hücreleri ve hemoglobin oluşumuna katkıda bulunan önemli bir mineraldir. Bu nedenle pekmezin en önemli faydalarından bir tanesi kan yapımına katkıda bulunmasıdır.

-Yaklaşık olarak 100 gram pekmez içerisinde 1262 miligram potasyum bulunur. İçerisinde bulunan yüksek miktarda potasyum sayesinde pekmez, normal kas fonksiyonlarının korunmasına katkı sağlar. Bunlara ek olarak pekmez, normal kan basıncının düzenlenmesine yardımcı olur.

-Pekmez sağlıklı bir yaşam için gerekli olan, özellikle çocuklarda büyümeyi ve kemik gelişimini destekleyen fosfor minerali bakımından da zengin bir besin çeşididir. Yaklaşık olarak 100 gram pekmez içerisinde 66 mg fosfor bulunur.

-Pekmez, içeriğinde bulunan polifenoller sayesinde kilo kontrolüne yardımcı olur. Sağlıklı beslenme uzmanlarının diyet listelerinde pekmezi sıklıkla tercih ettikleri görülebilir.

-Yaklaşık 100 gram pekmezin içeriğinde 1,25 gram protein bulunur. Pekmez, insan vücudunun temel yapı taşlarından olan protein sayesinde normal kas kütlesinin korunmasına ve gelişmesine, normal kemik yapısının gelişmesine katkıda bulunur.