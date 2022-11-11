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Bitmeyen öksürükleri bıçak gibi kesip atıyor. O kadar güçlü ki sadece 1 yemek kaşığı bile yetiyor

Güçlü olması nedeniyle sadece 1 yemek kaşığı önerilen çam kozalağı şurubunun içenleri sakinleştiriyor ve stresi azalttığı bildirildi. Ayrıca çam kozalağı şurubunun öksürüğü geçirmesiyle bilinmesi dikkat çekti.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 11:59
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Çam kozalağı şurubunun faydaları. Bitmeyen öksürükleri bıçak gibi kesip atıyor. O kadar güçlü ki sadece 1 yemek kaşığı bile yetiyor

Bitmeyen öksürükleri bıçak gibi kesip atıyor. O kadar güçlü ki sadece 1 yemek kaşığı bile yetiyor
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İnsanlar yaşadıkları sağlık sorunlarıyla ilgili doğal besinlere yöneliyor. Bunlardan birisi olan çam kozalağı faydalarıyla ilgili dikkat çekti. Özellikle de öksürük şikâyeti olanlara uyumadan 2 saat önce 1 yemek kaşığı olarak tüketilmesi tavsiye edildi.

ÇAM KOZALAĞI ŞURUBUNUN FAYDALARI…

-Öksürüğü geçirir

- Sakinleştirir ve stresi azaltır

-Solunum yolu hastalıklarının tedavisinde çok faydalıdır

-Astım hastalığını tedavi eder.

-Akciğerleri temizler

-Bağışıklık sistemini güçlendirir

-Psikolojik rahatlama sağlar

-Uyku sorunlarını ortadan kaldırır

-Metabolizmayı düzene sokar

-Odaklanma kabiliyetini artırır

-Grip nezle gibi hastalıklara karşı bağışıklık kazandırır

-Öksürük, alerjik öksürüğe son verir

-Balgam kurutucu olarak yardımcıdır

-Bronşit hastalığına iyi gelir

-Nefes almakta güçlük çekenlere, gerçekten nefes almayı sağlar

-Cildi gençleştirir

-Karaciğer ağrısına iyi gelir

-Verem tedavisinde etkilidir

-Diş ağrısına iyi gelir, dişlerin sağlıklı olmasına yardımcıdır

-Yaralara uygulanması durumunda, enfeksiyon kapmasına mani olup, çabuk iyileşmesini sağlar

-Kan içindeki zararlı maddeleri ortadan kaldırarak, kanı temizler

-Böbrek iltihaplarının kurumasına yardımcıdır. Böbrekte kum ve taş oluşumunu engeller

-Grip gibi hastalıklardan oluşan ses kısıklığını giderir

-Metabolizmayı hızlandırır. Düzenli olarak kullanıldığında kilo vermeye faydalıdır

-Bütün hastalıklarda fayda görmek için illaki düzenli kullanım

KAYNATMADAN KOZALAK ŞURUBU NASIL YAPILIR?

Kozalakları akan su altında tek tek yıkayın…

Yıkanan kozalakları derin bir kaba alın. Kozalakların üstünü geçecek kadar soğuk su + limon suyu da ekleyip kozalakları bu su içinde 1 gün bekletin.

Ertesi gün kozalakların suyunu süzüp aynı işlemi tekrar yapıp kozalakları su içinde bir gün daha bekletin.

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