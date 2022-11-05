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8 yaşındaki çocuk kobrayı ısırarak öldürdü

Hindistan'da akıllara durgunluk veren bir olay gerçekleşti. 8 yaşındaki çocuk kendisini ısıran kobrayı ısırarak öldürdü. 

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 14:04
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Hindistan'da 8 yaşındaki çocuk kobrayı ısırarak öldürdü. Bu kez tersi oldu

8 yaşındaki çocuk kobrayı ısırarak öldürdü
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TV100'ün haberine göre, Hindistan'da akıllara durgunluk veren olay yaşandı. Kobra çocuğu ısırarak değil, çocuk kobrayı ısırarak öldürdü.

Hindistan'ın Chhattisgarh eyaletinde 8 yaşındaki bir çocuk, evinin arka bahçesinde oynarken kobra tarafından ısırıldı. Koluna dolanan kobrayı üzerinden atamayan çocuk çareyi zehirli kobrayı ısırmakta buldu. Kobrayı iki kez ısıran çocuk, sürüngeni öldürdü.

The New Indian Express'e konuşan çocuk, "Yılan elime dolandı ve beni ısırdı. Çok acı çekiyordum. Kurtulamayınca iki kere sertçe ısırdım. Her şey bir anda oldu" dedi.

Ailesine durumu anlattıktan sonra, kobranın herhangi bir zehir salmadığı anlamına gelen "Kuru bir ısırık" aldığı anlaşıldı. Hastaneden tahliye edilen çocukta herhangi bir rahatsızlık bulunmuyor.

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