Zeytin sütünün zararları neler

Erdinç Tügen, yüz yıllık geleneksel taş baskı yöntemiyle, herhangi bir katkı maddesi kullanmadan zeytinleri ezerek ve sıkarak yağını çıkardığını ve elde ettikleri ürünün doğal bir iksir gibi olduğunu ifade ediyor. İşte detaylar:

Tamamen organik koşullarda yetiştirilen zeytinlerini hasat eden Tügen, Ayvalık’taki Mutlu köyünde bulunan butik otelinin bahçesinde kurduğu tesiste zeytin sütü üretimini gerçekleştiriyor. Yaklaşık yüz yıl öncesine dayanan taş değirmen ve baskı makinesi kullanılarak üretilen zeytinyağı, ‘zeytin sütü’ olarak adlandırılıyor. Taş değirmende yaklaşık 30 dakika süreyle ezilerek hamur haline getirilen zeytinler, sonrasında keçe torbalara alınıyor ve baskı makinesinde yaklaşık 200 tonluk basınç altında sıkılıyor. Kimyasal veya ısıtma işlemi görmeden üretilen zeytinyağı, soğuk sıkım yöntemiyle elde ediliyor.

Erdinç Tügen şunları söylüyor:

“Taş baskı yöntemiyle zeytinleri eziyoruz. Hamur haline getirdiğimiz zeytinleri çuvallar arasına yerleştirip baskıyla sıkıyoruz. Kazanın içine zeytinin içindeki yağ ve su ayrışıyor. Bu işlem sonrasında su ve yağ 20 dakika dinlendiriliyor ve cazibe yöntemiyle yağ üstten alınıp ambalajlanıyor. Bu süreç tamamen doğal ve minerallerini koruyarak gerçekleşiyor, bu yüzden zeytin sütü olarak biliniyor. Mineralleri ısıya maruz kalmadığı için doktorlar tarafından öneriliyor.”