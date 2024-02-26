Sigaranın zararlarını azaltır. Suyu saç dökülmesini ve kepeklenmeyi önlüyor. İşte şifa saçan ot

Celil Kurşun
Sigaranın zararlarını azaltır. Suyu saç dökülmesini ve kepeklenmeyi önlüyor. İşte şifa saçan ot
Sigaranın zararlarını azaltan suyunun saç dökülmesini ve kepeklenmeyi önleyen tere otu ortaya çıktı.

Doğal gıdaların popülerliği arttıkça şifalı otlar da rağbet görüyor. Fakat şifalı otları tüketmeden önce doktorunuza danışmanız gerekiyor.

Sigaranın zararlarını hafifleten ve saç dökülmesi ile kepeği önleyen suyuyla tere otu faydalarıyla dikkat çekiyor.

Tere otu nedir?

Turpgillerden olan tere otunun; bahçe, çayır, kış, su, yaban ve yer tere gibi türleri vardır. Kokusu kötü ve tadı acıdır.

Faydaları…

İştahı arttırır. Sindirimi rahatlatır. Bronşları açar, öksürüğü keser. İdrar söktürücüdür.

Böbrek ve idrar yollarını arındırır. Karaciğer rahatsızlıklarına iyi gelir. Safra salgısını çoğaltır. Grip ve nezleyi hızlı iyileştirir. Cinsel arzuyu kuvvetlendirir. Vücudun bağışıklığını güçlendirir.

Kan yapar. Kanı temizler. Kandaki şekeri azaltır. Sinirleri sakinleştirir. Sigaranın zararlarını hafifletir. Suyu, saç dökülmesi ve kepeği engeller.

Tere kürü nasıl yapılır tarifi nedir?

Akciğerleri arındırdığı, sigara içenlere önerildiği, solunum yollarını rahatlattığı, ödemi attırdığı, idrar yolu iltihabına iyi geldiği bilinen tere kürü kolayca yapılabilir:

Yarım litre kaynar suya on beş(15) adet tere sapı atılır ve kısık ateşte, kapaklı olarak üç dakika kaynatılır. Soğumadan süzülür. Soğuyunca, aç karnına veya yemeklerden 1 saat önce tere kürünün hepsi içilir.

Tere kürünü 5 gün boyunca sabah ve öğle yemeğinden 1 saat önce her defasında on beş tere sapıyla hazırlayıp içebilirsiniz. İsterseniz üzerine yarım limon da sıkabilirsiniz.

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