Sakine Kültür’ün katil zanlısından utanmaz savunma: Parasını verdik, şikâyetçi olmayacaklar

Hiç okula gönderilmemiş Sakine Kültür, 17 yaşında evlendirildi. Sakine 39 yaşında Silopi’de öldürülen ve yakılarak katledildi. Sakine'nin katil zanlısı savunmasında “Karşı tarafa 600 bin TL para verdik. Şikâyetçi olmayacaklar.” ifadelerini kullandı.

Birgün'den Semra Kardeşoğlu'nun haberine göre, Şırnak’ın Silopi ilçesinde 5 çocuk annesi 39 yaşındaki Sakine Kültür’ün öldürülüp, yakılıp cenazesinin bir tarlaya atılmasının üzerinden yaklaşık 14 ay geçti. Kültür’ün 5 çocuğundan biri 2016 yılında Silopi’de sokakta oynarken meydana gelen patlamada yaralanan engelli kalan o dönem 8 yaşında olan Kerem. Devletin Kerem için verdiği tazminatla bir ev sahibi olup çocuklarını “güvence” altına almayı istemişti. Ne var ki 160 bin lira civarında olduğu söylenen bu para vahşi bir cinayetin nedeni haline getirildi.

Sakine, ev almak için yardım istediği İbrahim Barkın tarafından bıçaklanarak öldürüldü ve yakıldı. İfadelere göre, Sakine Kültür kendisine ev alması için Barkın’dan yardım istedi. Parayı da onun hesabına gönderdi. Ancak sonra ne ev alabildi ne de parasını. Kültür’ü katlettiğini itiraf eden ve kendisini Özel Harekât Ocakları Derneği İl Başkanı olarak tanıtan İbrahim Barkın’ın “nitelikli şekilde tasarlayarak ve eziyet çektirerek öldürme” suçundan yargılanmasına Cizre 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ediliyor. Üç duruşmanın geride kaldığı davada henüz karar çıkmadı.

Sanık Barkın’ın her duruşmada yaptığı savunmalar bilindik türden. Tüm kadın katillerinin yaptığı gibi, “Karıma küfretti”, “Aramızda gönül ilişkisi vardı” “Bana şantaj yaptı”, “Para istedi”, “Tartıştık, öfkelendim, öldürdüm”. Kadın cinayetlerine ilişkin hemen tüm davalarda ortada bir “ÖFKE” meselesi var ki sanki erkeklerin doğal özelliği ve hakkı gibi sunuluyor. Sakine Kültür ile buluşmadan bir gün önce akaryakıt istasyonundan 50 TL’ye 2.5 litre benzin alıp otomobiline koyduğu görüntülerle ve ifadelerle kanıtlanmasına rağmen Barkın üç duruşmadır az ceza almanın yollarını arıyor. Benzini de “zift lekelerini çıkarmak için” aldığını iddia ediyor.

36 yaşındaki İbrahim Barkın, kendisini çevresine bir devlet görevlisi olarak tanıtmıştı.

“BOYNU KIRILSA ÖLÜR MÜ?” DİYE ARAŞTIRMIŞ

Son duruşmada avukatlardan Öykü Çakmak, “HTS kayıtlarına göre sanık 2 sene öncesine kadar hiç görmediği maktulü, aldığı tazminat sonrası sık sık aramaya başlamıştır” dedi. Usal’ın yaptığı savunmada sanığın internet geçmişinde aradığı kelimelerin planlı bir cinayetin delili olarak sundu. Barkın, internette “Boyun kırılsa insan ölür mü?”, “Bir insanı öldürecek en hassas bölgeler neresidir” şeklinde aramalar yaptığını aktardı.

Çakmak bir noktaya daha dikkat çekti: HTS raporlarında olay günü saat 04:00-08:00 arasında tespit edilemeyen bir araçtan bahsedilmekte, yine soruşturma aşamasında sanığın irtibat kurduğu telefon kayıtları itibarı ile birçok kişi ile iletişime geçmiş olması göz önünde bulundurulduğunda sanığın eylemini tek başına işlemediği yönünde kuvvetli şüphe oluşmakta.

Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi üyesi avukat Öykü Çakmak, "Sanık duruşmalarda cüretkar açıklamalar yapıyor. Bir şekilde aklanacağını düşünüyor. Erkek egemen dünyada pervasızca davranıyor. Cezasız kalma ihtimali üzerinden hareket ediliyor. Askeri kuvvetlerle aynı ismi taşıyan derneklerin olması riskinden söz etmiştik. Bu derneklerle paramiliter yapılanmalarla güç kullanıyorlar" dedi.

İkisi engelli beş çocuk annesi Sakine için ailesi, yakınları umutla adalet bekliyor.