Şakir Öner Günhan kimdir?

Bodrum’da yaşamını sürdüren Şakir Öner Günhan, Türk Halk Müziği Sanatçısı, Yapımcı, Yönetmen ve Sunucu olarak uzun yıllar boyunca sanat dünyasına katkıda bulundu.

1942 yılında Bursa’nın Mudanya ilçesinde doğmuş olan Günhan, bir memur ailesinin çocuğu olarak eğitimini Anadolu’nun farklı şehirlerinde tamamlamış ve lise öğrenimini Ankara’da bitirdi.

Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi ile Gazi Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi Bölümü’nde aldığı eğitimin ardından, Ankara Devlet Konservatuvarı’ndan şan bölümünde mezun oldu.

1966 yılında TRT’ye katılarak Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı olarak göreve başlayan Günhan, 1973 yılından itibaren prodüktör olarak çalıştı.

“Yörelerimiz Türkiye”, “Ankara Rüzgarı” ve “Türkülerin Hikayesi” gibi birçok televizyon programında sunuculuk, yönetmenlik ve yapımcılık yaptı.

TRT’de sanatçı olarak görev yaparken tanınmış bir isim olan ve Nursaç Öner Günhan ile evli olan Günhan, 1942 doğumlu olup, 2020 yılında yapılan rutin bir sağlık kontrolünde kalın bağırsak kanseri teşhisi aldı.

Tümörün kontrol altına alınması amacıyla kemoterapi tedavisine başlamış ve tedavi sonrasında ameliyat oldu.

Günhan, daha önce üç kez kanseri mağlup etmiş, ancak dördüncü kez kansere yakalandı.

Evli ve bir çocuk babası olan Şakir Öner Günhan, beş gün önce bir özel hastanede yoğun bakıma alındı.

Günhan, bugün öğle saatlerinde aramızdan ayrıldı.

Merhumun cenazesi, yarın (Pazar) öğle namazını müteakip Bitez Gülsevim Rüştü Kaynak Camii’nde kılınacak olan cenaze namazının ardından Bitez Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak.