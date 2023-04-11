Şakir Özkayımoğlu futbolcularıyla gurur duyuyor

Göztepe Teknik Sorumlusu Şakir Özkayımoğlu, Ankara Keçiörengücü galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. Özkayımoğlu, Ankara'da çok önemli ve kritik bir maça çıktıklarını ifade etti.

"ALINLARINDAN ÖPÜYORUM"

Futbolcularıyla gurur duyduklarını aktaran Özkayımoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı: "Futbolcularımı alınlarından öpüyorum. Muhteşem bir taraftarımız var. Onlar bizden vazgeçmiyor, bizim futbolcularımız da sahada vazgeçmiyor. Mücadeleyi bırakmadık ve maçı 3-2 kazandık. Ankara Keçiörengücü önemli bir takım ama biz şanlı Göztepe'yiz. Taraftarımızla İzmir'e 3 puanla dönüyoruz. Şu an ligde 6. sıradayız. Bu bizim için mutluluk verici."