Şakir Özkayımoğlu: Buradan galibiyetle döndüğümüz için çok mutluyum

Rakiplerine ilk yarıda pozisyon vermediklerini anlatan Özkayımoğlu, şöyle konuştu:

"Bu ligin en iyi savunma yapan ve çok az gol yiyen takımıyız. Doğru düzgün pozisyon vermedik. Sadece Ahmet İlhan'ın karambolde oluşan bir pozisyonu var, o da çok net değil. Buradan galibiyetle döndüğümüz için çok mutluyum.

Bütün evlatlarımız inanılmaz mücadele etti. İyi çalışıyoruz, maçlara iyi hazırlanıyoruz. Buradan galip gelmek, anılarımızın olduğu stattan başımız dik çıkmak bizi inanılmaz mutlu etti. Şimdi önümüzde Pendikspor maçı var. Çok önemli bir maç, çok önemli bir takım. O maçı da alıp, puanımızı yukarılara doğru çıkarmak istiyoruz. Şanlı Göztepe taraftarlarına da çok teşekkür ediyorum."