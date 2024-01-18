Saksılara ekip ekip satıyorlar, oluk oluk para kazanıyorlar. Dikildiği yıl meyve veriyor

İş hayatında bankacılık yapan Yunus Göç, emekli olduktan sonra kendisini bahçe işlerine verdi. Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yaşamını sürdüren emekli bankacı Göç, kendine yeni bir gelir kapısı oluşturdu.

Burhaniye'de faaliyet gösteren Yunus Göç, tek tek elleriyle ektiği meyve fidanlarını yetiştirmeye devam ederken, saksıda her yıl ağaç yetiştirilebildiğini ifade etti. Yunus Göç, aynı yıl meyve alabildiğinin de altını çiziyor.

Burhaniye'de ürettiği fıstıkçamı fidanları ile adından söz ettiren Göç, meyve fidanlarını da tek tek saksılara ekiyor.

Dev saksıların içine ektiğim meyve fidanları yoğun ilgi ile karşı karşıya kalırken Göç, “Bu güne kadar fıstıkçamı fidanlarını saksılarda satışa sunduk. Şimdi de kayısıdan kiraza ve elmaya kadar değişik meyve fidanlarını saksılara diktik. Böyle olunca bu ağaçları her mevsim dikmek mümkün. Dikildiği yıl da meyve veriyor. Saksıdaki meyve ağaçları ilgi gördü” dedi.