Salah'tan Filistin çağrısı. Dünya liderlerine seslendi

Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah, Filistin'de yaşananlardan dolayı sosyal medyada bir video paylaştı. Salah, dünya liderlerine de çağrı yaptı.

Salah'tan Filistin çağrısı. Dünya liderlerine seslendi

Editör: Hamza Özalkuş

Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, Filistin'de yaşananlardan dolayı sosyal medya hesaplarından videolu bir mesaj gönderdi.

İşte Salah'ın mesajı;

-Böyle zamanlarda konuşmak kolay değil. Çok fazla vahşet ve kalp kırıcı şiddet var. Son hafta yaşanan gerginliklere şahit olmak çok kötü. Bütün hayatlar kutsaldır ve korunmalıdır. Buna son verilmesi lazım. Aileler birbirinden koparıldı. Gazze'nin insani yardım almasına acilen izin verilmeli. Oradaki halk, çok kötü koşullar altında.

-Hastanede yaşanan görüntüler çok korkunçtu. Gazze halkının suya, yemeğe ve tıbbi desteğe ihtiyacı var. Bütün dünya liderlerini, masum ruhların daha fazla katledilmesini önlemek amacıyla bir araya gelmeye çağırıyorum. İnsanlık galip gelmeli.

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