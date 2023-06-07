Salça kaynatılan kazana düşen Öykü'nün hayati tehlikesi sürüyor

Fethiye'nin Çamköy Mahallesi'nde kış hazırlığı yapan bir ailenin 2 yaşındaki kızı Öykü Merve, salça kaynatılan kazana düşerek ağır şekilde yaralandı.

Salça kaynatılan kazana düşen Öykü'nün hayati tehlikesi sürüyor

Vücudunda 2'nci ve 3'üncü derecede yanıklar oluşan Öykü Merve, Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunan minik kız, ambulans uçakla İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Öykü Merve'nin tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, "Çocuğumuz bize Fethiye'den entübe şekilde geldi. Vücudunun büyük bölümü yanık. Hemen pansumanları yapıldı. Yoğun bakıma alındı. Bugün de 2 kez pansumanları yapıldı. Ağır yanıklar olduğu için kendisinin hayati tehlikesi sürüyor" dedi.

Öykü Merve için sosyal medyada kan çağrısı yapılması üzerine çok sayıda vatandaş Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Öne Çıkanlar
Üç Kız Kardeş sezon finali ne zaman? Üç Kız Kardeş sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş sezon finali ne zaman? Üç Kız Kardeş sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını sezon finali ne zaman? Yalı Çapkını sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını sezon finali ne zaman? Yalı Çapkını sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti sezon finali ne zaman? Kızılcık Şerbeti sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti sezon finali ne zaman? Kızılcık Şerbeti sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Yılmaz Özdil gençlerin geleceğini çalan gazetecileri açıkladı
Yılmaz Özdil gençlerin geleceğini çalan gazetecileri açıkladı
Avrupa Seks Şampiyonasında hangi branşa kaç puan verileceği belli oldu
Avrupa Seks Şampiyonasında hangi branşa kaç puan verileceği belli oldu
Türkiye’yi batıran ekonomi modelini savunan Şakkadanak Batırel ilk kez gerçeği kabul etti
Türkiye’yi batıran ekonomi modelini savunan Şakkadanak Batırel ilk kez gerçeği kabul etti
Son Haberler
‘Atatürk'ün yolundan gidenlerin’ adayı olarak ortaya çıkmıştı: Sinan Oğan’a Atatürk tepkisi Siyaset
‘Atatürk'ün yolundan gidenlerin’ adayı olarak ortaya çıkmıştı: Sinan Oğan’a Atatürk tepkisi
Manchester United el değiştiriyor Spor
Manchester United el değiştiriyor
Tarsus'ta işçi servisi ile kamyon çarpıştı: 8 yaralı Güncel
Tarsus'ta işçi servisi ile kamyon çarpıştı: 8 yaralı
TIR'ın çarptığı otomobildeki karı- kocayı ölüm ayırdı Güncel
TIR'ın çarptığı otomobildeki karı- kocayı ölüm ayırdı
Gurbetçinin sözleri karşısında muhabir dondu kaldı ‘Ben Euro kazanıyorum, ne kadar çıkarsa benim için o kadar iyi’ Güncel
Gurbetçinin sözleri karşısında muhabir dondu kaldı ‘Ben Euro kazanıyorum, ne kadar çıkarsa benim için o kadar iyi’
Gedson Fernandes bu haftayı da boş geçmedi. Beşiktaş golü erken buldu Spor
Gedson Fernandes bu haftayı da boş geçmedi. Beşiktaş golü erken buldu