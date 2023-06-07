Salça kaynatılan kazana düşen Öykü'nün hayati tehlikesi sürüyor

Vücudunda 2'nci ve 3'üncü derecede yanıklar oluşan Öykü Merve, Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunan minik kız, ambulans uçakla İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Öykü Merve'nin tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, "Çocuğumuz bize Fethiye'den entübe şekilde geldi. Vücudunun büyük bölümü yanık. Hemen pansumanları yapıldı. Yoğun bakıma alındı. Bugün de 2 kez pansumanları yapıldı. Ağır yanıklar olduğu için kendisinin hayati tehlikesi sürüyor" dedi.

Öykü Merve için sosyal medyada kan çağrısı yapılması üzerine çok sayıda vatandaş Kızılay'a kan bağışında bulundu.