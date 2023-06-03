Salda gölüne bir hançer daha. NASA'nın “ayakkabı ile bile girilmemeli" dediği can çekişen Salda'ya kötülüğe doyulmadı

“Türkiye’nin Maldivleri” olarak bilinen Salda Gölü şimdi de maden tehdidi altında. Burdur’daki Salda Gölü’nü besleyen Eşeler Yaylası’ndaki maden şirketleri Çevik Madencilik ve Zontaş Zonguldak Taşkömürü Madencilik’e krom madeninin kapasite artışı için verilen “çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir” kararı verildi.

ÇED iptali için açılan davada dün bilirkişi heyeti bölgeyi gezdi. Keşif gezisi öncesi yapılan basın açıklamasında, “Eşeler Dağı ve yaylası buranın kutsalıdır. 2011 yılında bir maden şirketi krom madeni için ruhsat aldı. Yakın zamanda alan ve kapasite artış talebinde bulunmuştur. Ne yazık ki yetkililer proje için ‘ÇED gerekli değil’ demiştir. Burayı madene açtırmayacağız” denildi.

"GÖLLER KURUYABİLİR"

Eşeler Yaylama Dokunma İnisiyatifi’nin aktardığına göre, krom madeni 50 bin hektarlık alanda etkili olacak. Öte yandan bölgedeki su ve tarım alanları da çalışmalardan etkilenecek. Genişleyen maden sahası bölgede doğan ve yurttaşların da kullandığı üç su kaynağına genişlemeyle birlikte sadece 300-400 metre mesafede bulunacak. Dört farklı ilçede yaşan 176 bin yurttaşın içme suyu ihtiyacı bu kaynaklardan sağlanıyor. İnisiyatiften verilen bilgilere göre, krom madeninin kullanacağı suyla birlikte yurttaşların günlük ve tarımda kullandıkları su tehlikeye girecek.

"YOK OLABİLİRLER"

Uzmanların “Ayak bile basılmamalı” uyarılarına karşın etrafı yapılaşmaya açılan ve halihazırda su çekilmeleriyle uğraşan Salda Gölü de maden projesiyle birlikte tehdit altında. Karamanlı Barajı ve Salda Gölü’nü besleyen kaynaklara sahip Eşeler Yaylası’nda bu proje gerçekleştirilirse bölgedeki diğer göller de kuruyabilir. Ayrıca bölgede bulunan iki endemik çiçeğin de yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu söyleniyor. Öte yandan bölge, nesli tükenmekte olan vaşakların da yaşam alanı.