NASA'nın 'ayakkabıyla bile girilmemesi' gerekir dediği Salda Gölü kıyısına asfalt yol yapıldı. Yaparsa AKP yapar

Kaynak: Haber Merkezi / AA
NASA'nın 'ayakkabıyla bile girilmemesi' gerekir dediği Salda Gölü kıyısına asfalt yol yapıldı. Yaparsa AKP yapar
Türkiye’nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü’nün kıyısına km’lik asfalt yol yapıldı. NASA ise 'ayakkabıyla bile girilmemesi' gerektiğini söylemişti. Ayrıca bir de tanıtım videosu çekildi.

Türkiye’nin en gözde turistik alanlarından biri Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü’nün yavaş yavaş sonu getirildi. Salda Gölü, doğal güzelliği, berraklığıyla dünyaca biliniyor.

Tüm dünyanın hayranlıkla bahsettiği Salda Gölü’nün başına neler geldi neler. Salda Gölü’nün kıyısına 15 km’lik asfalt yol yapıldı.

Oysa NASA 'ayakkabıyla bile girilmemesi' konusunda uyarmıştı. NASA, Salda’nın doğal güzelliğini korumak amacıyla ziyaretçilerin dikkatli olmaları gerektiğini söylemişti.

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Ancak NASA’nın bu uyarılarına kulak bile asılmadı. Salda Gölü’nü korumayı başaramadık. Daha önce de Millet Bahçesi projesiyle göl bataklığa çevrilmişti.

Hatta gölde su çekilmesi de yaşanmıştı. Göl içindeki beyaz adacıklar ve kumullar, gölün turkuaz rengi ile çok az olan canlılarının tehlikede olduğu da açıklanmıştı.

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Salda Gölü’nü besleyen Eşeler Yaylası’nda yapılması planlanan madenin kapasite artışı için verilen “çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir” kararı verilmişti. Çevreciler ayağa kalkmıştı. Bölgedeki endemik türlerin yol olması endişesi de var.

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