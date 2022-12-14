14 Aralık 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Sigara vermeyen genci karnından bıçakladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kendisine sigara vermeyen genci saldırgan karnından bıçakladı. Yaralı genç karnındaki bıçakla hastaneye kaldırıldı.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 19:52
Takip Et

Saldırgan sigara vermeyen genci bıçakladı

Sigara vermeyen genci karnından bıçakladı
+
Aa
-

Olay, saat 18.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Özfidanlık Sokak'ta meydana geldi. İsmi henüz belirlenemeyen bir şahıs, sokakta yürüyen Muhammet A.'nın (17) yanına gelerek sigara istedi. Muhammet A., şahsa sigarasının olmadığını söyledi. 

Bu duruma sinirlenen saldırgan, elindeki bıçağı Muhammet A.'nın karnına saplayıp kaçtı. Karnında bıçakla kalan genç yaralandı. Şüpheli kaçarak kayıplara karıştı.

Yaralı genç karnında saplı bıçakla olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gencin karnında bıçağın, ameliyata alınarak çıkarılacağı öğrenildi. Polis kaçan şüpheliyi arıyor. (İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿“CHP'ye oy veren dinsizdir, imansızdır, köpektir” diyen genç vatandaşların cevabıyla utandı 
1
﻿“CHP'ye oy veren dinsizdir, imansızdır, köpektir” diyen genç vatandaşların cevabıyla utandı 
﻿“CHP'ye oy veren dinsizdir, imansızdır, köpektir” diyen genç vatandaşların cevabıyla utandı 
﻿İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün ceza
2
﻿İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün ceza
﻿İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün ceza
﻿İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu
3
﻿İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu
﻿İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu
﻿Metrelerce sürüklendi: İzmir'de sel can aldı
4
﻿Metrelerce sürüklendi: İzmir'de sel can aldı
﻿Metrelerce sürüklendi: İzmir'de sel can aldı
﻿Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'in neler karıştırdıklarını Şerafettin Tilki açıkladı
5
﻿Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'in neler karıştırdıklarını Şerafettin Tilki açıkladı
﻿Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'in neler karıştırdıklarını Şerafettin Tilki açıkladı
﻿Ekonominin en güvenilir isimlerinden Şeref Oğuz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağı asgari ücreti duyurdu
6
﻿Ekonominin en güvenilir isimlerinden Şeref Oğuz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağı asgari ücreti duyurdu
﻿Ekonominin en güvenilir isimlerinden Şeref Oğuz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağı asgari ücreti duyurdu
﻿Yine tarikat, yine istismar... 3 çocuğa cinsel istismar, suçluya iyi hal indirimi
7
﻿Yine tarikat, yine istismar... 3 çocuğa cinsel istismar, suçluya iyi hal indirimi
﻿Yine tarikat, yine istismar... 3 çocuğa cinsel istismar, suçluya iyi hal indirimi
﻿Sigara vermeyen genci karnından bıçakladı
﻿Sigara vermeyen genci karnından bıçakladı
﻿Sigara vermeyen genci karnından bıçakladı
﻿TIR ile çarpışan ambulanstaki çocuk hayatını kaybetti
﻿TIR ile çarpışan ambulanstaki çocuk hayatını kaybetti
﻿TIR ile çarpışan ambulanstaki çocuk hayatını kaybetti
﻿Eylem yasağı 15 gün daha uzatıldı
﻿Eylem yasağı 15 gün daha uzatıldı
﻿Eylem yasağı 15 gün daha uzatıldı
﻿Faslı turistin midesinden çıktı. Polisler şaştı kaldı 
﻿Faslı turistin midesinden çıktı. Polisler şaştı kaldı 
﻿Faslı turistin midesinden çıktı. Polisler şaştı kaldı 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.