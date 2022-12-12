Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 17:18

Son Güncelleme: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 17:20 Takip Et

Eskişehir’de tarihi Odunpazarı evlerinin sokağında hediyelik eşya satın alırken bıçaklandı. Bıçaklayan serbest kaldı. Adalet bunun neresinde? Cinayete teşebbüs değil mi bu?