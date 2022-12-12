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  • Hediyelik eşya satın alırken bıçaklandı. Bıçaklayan serbest kaldı. Adalet bunun neresinde? Cinayete teşebbüs değil mi bu

Hediyelik eşya satın alırken bıçaklandı. Bıçaklayan serbest kaldı. Adalet bunun neresinde? Cinayete teşebbüs değil mi bu

Eskişehir’de Ömer Faruk K., tarihi Odunpazarı evlerinin bulunduğu sokakta hediyelik eşya satın almak için bir durduğu sergide arkasından gelen Tuncay O. tarafından bıçaklandı. Saldırgan serbest bırakılırken şok görüntüler, “Adalet bunun neresinde? Cinayete teşebbüs değil mi bu?” dedirtti.

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 17:18
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Eskişehir’de tarihi Odunpazarı evlerinin sokağında hediyelik eşya satın alırken bıçaklandı. Bıçaklayan serbest kaldı. Adalet bunun neresinde? Cinayete teşebbüs değil mi bu?

Hediyelik eşya satın alırken bıçaklandı. Bıçaklayan serbest kaldı. Adalet bunun neresinde? Cinayete teşebbüs değil mi bu
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İstanbul’dan Eskişehir’e yakınlarını ziyarete gelen Ömer Faruk K., tarihi Odunpazarı evlerinin bulunduğu sokakta hediyelik eşya satın alırken, arkasından yaklaşan Tuncay O. isimli saldırgan tarafından bıçaklandı.

Ömer Faruk K., ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Görüntülerde, Ömer Faruk K.’nin dükkan önünde hediyelik eşya baktığı, Tuncay O.’nun arkasından gelip bıçakladığı daha sonra koşarak olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

Polis ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, kısa sürede Tuncay O.’yu yakalayıp gözaltına aldı.

İfadesi alınıp, adliyeye sevk edilen Tuncay O., savcılık sorgusu sonrası tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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düşünüyorum
12.12.2022 17:34
Adalet arıyorsan 4 yıl hukuk okuman yeterli, o zaman hukukta değerin oluyor, örneklerle sabit  
 
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