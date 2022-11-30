12 yaşındaki kız sınıf arkadaşını okul tuvaletinde bıçaklayarak öldürdü 

İHA ve DHA'nın haberlerine göre, olay öğleden sonra Okan Merzeci Mahallesi, Hüseyin Özer Merzeci Ortaokulu'nun zemin katındaki tuvalette meydana geldi. E.D., aynı sınıfta eğitim gören Fatmanisa Yürekli'yi not yazarak okul tuvaletine çağırdı.

E.D., tuvalette önce arkadaşını hortumla dövdü, ardından da evden getirdiği bıçakla boğaz ve karın kısmından ağır yaraladı. E.D. kaçarken, diğer öğrenciler olayı okul yönetimine bildirdi. Okul idarecileri, tuvalete girdiklerinde 12 yaşındaki 7. sınıf öğrencisi Fatma Nisa Yürekli'yi kanlar içerisinde ağır yaralı olarak buldu.

Okul müdürü tarafından çağrılan ambulansla Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılan kız öğrenci, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öğrencinin 5 yerinden bıçaklandığı ve darp edildiği belirlendi. Olaydan sonra okula gelen polis ekipleri inceleme yaptı. Gözaltına alınan H.D. sınavdan kötü not aldığı için Yürekli’nin kendisiyle alay ettiğini olayı da bu nedenle gerçekleştirdiğini söyledi.