Salep bitkisi basura birebir

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Basura birebir iyi gelen salep bitkisinin faydaları dikkat çekti.

BASUR NEDİR?

Hemoroid yaygın diğer adıyla basur rektumun ve anüsün en alt kısmında, anal kanalın sonunda bulunan genişlemiş damarlardır. Bu kan damarlarının duvarları bazen o kadar genişler ki, şişerek tahriş olurlar.

Bu şişme ve tahriş olmanın sonucunda da makatın dışına çıkarlar. Bu durum gündelik dilde basur veya mayasıl adıyla da bilinir. Hemoroidler iç ve dış hemoroidler olarak ikiye ayrılırlar ve belirtilerine göre dört farklı derecede ölçülürler.

SALEP BİTKİSİ NASIL KULLANILIR?

Salep pek yakından bildiğiniz gibi kışın su ya da sütle yapılan içeceğiyle biliniyor. Rafine şeker yerine pişirip biraz ılımasını bekledikten sonra içine bal katılarak da içilebiliyor. Dilerseniz sizi hemen salep tarifimize alabiliriz.

Yaz geldiğindeyse bu lezzetli malzeme kendine en çok dondurma tariflerinin içinde yer alıyor.

Dondurmaya hem kıvam hem de lezzet olarak sınıf atlatıyor. Şöyle nefis bir dondurma tarifi vermeden geçmek olmaz.

Bunlar dışında birçok tatlı tarifinin içinde de yer alabiliyor. Onlar nelermiş derseniz sizi hemen salepli muhallebi tarifimize, salepli kek tarifimize ya da içindeki saleple lezzeti tavan yapan portakallı yumuşacık kek tarifimize doğru alabiliriz.

"Bunlar dışında farklı bir tarifte kullanamaz mıyız?" derseniz, elbette kullanabilirsiniz, yaratıcılık size kalmış.