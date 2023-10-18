Salih Özcan Milli arada hayatının şokunu yaşadı

Milli takım arasında bulunan Salih Özcan'nın evinde yangın çıktı.

Salih Özcan Milli arada hayatının şokunu yaşadı

Editör: Hamza Özalkuş

A Milli Futbol Takımı'nın, Hırvatistan ve Letonya ile oynadığı Avrupa Şampiyonası Elemeleri için milli takıma katılan Salih Özcan şok yaşadı.

Milli Takım kampında bulunan Salih Özcan'ın Dortmund'daki Phoenix Gölü kenarındaki dairesinde yangın çıktı.

Bild gazetesinin aktardığı haberde; İtfayeciler yangını bir buçuk saatte söndürdü.

Yangının nedeni kısa devrenin kablo yangınına sebep olması ve balkondaki mobilyalara yangının sıçraması yangının büyümesine neden oldu.

Durumla ilgili açıklama yapan Salih Özcan, "Durumumuz iyi, çok şükür sadece maddi hasar oluştu. Önemli olan kimsenin yaralanmaması" dedi.

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