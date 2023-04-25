Salma Hayek'in bikinili pozları sosyal medyayı yıktı geçti. 10 dakikada 1.6 milyon beğeni aldı

Latin Amerikalı oyuncu ve film yapımcısı Salma Hayek 56 yaşında olmasına rağmen paylaştığı fotoğraflarıyla hayranlarının ağzını açık bıraktı

Salma Hayek'in bikinili pozları sosyal medyayı yıktı geçti. 10 dakikada 1.6 milyon beğeni aldı

Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Salma Hayek, sosyal medya hesabından yeni fotoğraflar yayınladı.

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Yıllara meydan okuyan fit görüntüsüyle sık sık gündeme gelen 56 yaşındaki Hollywood yıldızı, son olarak .23.5 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından peş peşe paylaştığı bikinili fotoğraflarıyla gündeme geldi

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''YENİLENMİŞ HİSSETMEK İSTEDİM...''

Sarı bikinisiyle objektif karşısına geçen oyuncu, gönderisine ''Ne zaman kendimi yenilenmiş hissetmek istersem, okyanusa atlarım'' mesajını yazdı.

Fit vücuduyla görenleri kendisine hayran bırakan ünlü yıldızın gönderisine takipçileri 10 dakika gibi kısa bir sürede 1.6 milyon beğeni attı.

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Latin Amerikalı oyuncu ve film yapımcısı Salma Hayek,1995 yılında Antonio Banderas ile birlikte oynadığı ''Desperado'' filmi ile kariyerinde büyük bir adım atarak Hollywood'a girmeyi başarmıştı.

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Ünlü oyuncu,2009 yılında iş insanı Francois Henri Pinault ile nikah masasına oturmuşve çigtin bu evlilikten Mathilde adını verdikleri bir kızı olmuştu.

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