﻿Şamandıra halatına takıldı imdadına dalgıçlar yetişti. Dalgıçların kurtardığı caretta caretta denize bırakıldı

Dalgıçlar su altında bir caretta carettanın şamandıra halatına takıldığını görünce hemen kurtarma operasyonu başlattı
Caretta caretta şamandıra ipine dolanmıştı. Operasyonun ilk bölümünde caretta caretta dalgıçlar tarafından sudan çıkarıldı
Şamandıra ipi operasyonla carretta carettaya zarar verilmeden çıkarıldı
Şamandıra ipi çıkarılmıştı. Artık yaşam alanına döndürülmesi gerekiyordu Caretta Carettanın ve denize böyle salındı
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