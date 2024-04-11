Samantha Power: Gazze'de açlık krizi tehlikesi artıyor

Gazze'deki insani durumun kötüleştiğini vurgulayan Power, İsrail'in bölgeye gıda yardımlarının engellenmesinin, bölgede yaşayan Filistinlilerin açlıkla mücadelesini daha da zorlaştırdığını ifade etti. Power, ABD Kongre Üyesi Joaquin Castro ile yaptığı görüşmede, güneydeki kıtlığı önlemek ve kuzeyde çocuk ölümlerini engellemek için yeterli miktarda gıda akışının sağlanmadığını dile getirdi.

Power, Birleşmiş Milletler (BM) destekli bir raporun değerlendirmesine katılarak, Gazze Şeridi'ndeki 2,3 milyon Filistinlinin yüzde 70'inin ciddi açlıkla karşı karşıya olduğunu belirtti. Geçtiğimiz ay açıklanan BM destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) raporuna göre, Gazze'nin ihtiyaç sahibi bölgelerine insani yardım akışının engellenmesi durumunda açlık yaşanabileceği uyarısında bulunulmuştu. Bu raporda, güneydeki bölgelerin Temmuz 2024'e kadar açlık riskiyle karşı karşıya olabileceği belirtilmişti.