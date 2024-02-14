Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu başladı

Kaynak: DHA
Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu başladı
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu bu gece oynanan iki karşılaşma ile başladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu başladı.

Gecenin diğer maçında Leipzig ile Real Madrid karşılaştı.

Mücadeleden konuk ekip 1-0’lık skorla galip ayrıldı.

İspanyol ekibine galibiyeti getiren gol 48. dakikada Brahim Diaz’dan geldi.

Gecenin diğer maçında ise son şampiyon Manchester City, konuk olduğu Kopenhag’ı 3-1 mağlup etti.

İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Kevin de Bruyne, 45+1’de Bernardo Silva ve 90+3’te Phil Foden kaydetti.

Danimarka ekibinin tek golü ise 34’te Magnus Mattsson’dan geldi.

İki mücadelenin de rövanş karşılaşmaları 6 Mart tarihinde oynanacak.

Son Haberler
Celal Şengör'ün sözleri yeniden gündemde: Altın madenine karşı çıkanlara 'zırcahil' demişti Gündem
Celal Şengör'ün sözleri yeniden gündemde: Altın madenine karşı çıkanlara 'zırcahil' demişti
Polisten kaçmaya çalışırken derede mahsur kaldı Yaşam
Polisten kaçmaya çalışırken derede mahsur kaldı
TMMOB’dan flaş iddia: Göçük altında kalan madencilerin sayısı resmi rakamın 5 katı Gündem
TMMOB’dan flaş iddia: Göçük altında kalan madencilerin sayısı resmi rakamın 5 katı
Rıza Kayaalp: Bir anlık boşluğuma geldi Spor
Rıza Kayaalp: Bir anlık boşluğuma geldi
“Değerli Yalnızlık”tan Mısır’a… Yazarlar
“Değerli Yalnızlık”tan Mısır’a…
Önce kendini sevme! Yazarlar
Önce kendini sevme!