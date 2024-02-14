Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu başladı.

Gecenin diğer maçında Leipzig ile Real Madrid karşılaştı.

Mücadeleden konuk ekip 1-0’lık skorla galip ayrıldı.

İspanyol ekibine galibiyeti getiren gol 48. dakikada Brahim Diaz’dan geldi.

Gecenin diğer maçında ise son şampiyon Manchester City, konuk olduğu Kopenhag’ı 3-1 mağlup etti.

İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Kevin de Bruyne, 45+1’de Bernardo Silva ve 90+3’te Phil Foden kaydetti.

Danimarka ekibinin tek golü ise 34’te Magnus Mattsson’dan geldi.

İki mücadelenin de rövanş karşılaşmaları 6 Mart tarihinde oynanacak.