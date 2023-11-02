Barcelona ölen taraftarlar için Nou Camp'ta 26 bin 600 kişilik yer açtı

İspanyol devi yenilenen stadında Barcelona taraftarı için kolumbaryum hazırlıyor. Cenazesinin yakılmasını isteyenlerin küllerinin bulunduğu bu toplu alana büyük bir anıt inşa edilecek ve 26.600 Barça taraftarının külleri anıtta yer alacak.

YERLER SATIŞA ÇIKIYOR

Katalan Kulübü, kolumbaryumda yer almak isteyenler için salı gününden itibaren erken satış dönemini açıyor.

Önce kulüp üyeleri, ardından kombine sahipleri ve sonra genel satış dönemi olarak satışa sunulacak yerlere talep şimdiden çok.

Camp Nou'nun yanında yer alacak olan kolumbaryumdan gökyüzüne dört küp üzerinden ışıklar da saçılacak ve bu kişilerin anıları bu şekilde yaşatılmış olacak.