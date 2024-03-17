Şampiyonluk yarışında büyük sürpriz

Ligue 1'in 26. haftasında Julien Stephan'ın Rennes'i, Jean Louis Gasset'in Marsilya'sını ağırladı. Roazhon Park'taki karşılaşmada, Rennes 21. dakikada Martin Terrier ve 77. dakikada Benjamin Bourigeaud'un penaltıdan attığı gollerle 2-0 galip geldi.

Rennes'te Bertuğ Yıldırım maç kadrosunda yer almadı, Marsilya'da ise Jean Onana forma giymedi.

Bu galibiyetle Rennes puanını 39'a çıkardı, Marsilya ise 39 puanda kalarak gelecek hafta evinde PSG ile karşılaşacak. Öte yandan Rennes, bir sonraki maçında Strasbourg deplasmanına gidecek.